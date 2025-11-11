 Falta de energía y semáforos sin funcionar en la capital
Nacionales

Falta de energía y semáforos sin funcionar en algunas áreas de la capital

Las fuertes ráfagas de viento han generado la caída de árboles y esto ha impactado en el funcionamiento del servicio de energía en distintos puntos del municipio de Guatemala.

Uno de los semáforos sin funcionar en la zona 9 capitalina el martes 11 de noviembre de 2025., Cortesía
Uno de los semáforos sin funcionar en la zona 9 capitalina el martes 11 de noviembre de 2025. / FOTO: Cortesía

Una situación incide en el tránsito de la Ciudad de Guatemala este martes 11 de noviembre, ya que en algunas zonas se han visto semáforos sin funcionar debido a la falta de energía eléctrica. En este contexto, se hizo un llamado a los usuarios a tomar precauciones.

La Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) dio a conocer que se presentan inconvenientes en su servicio. El área afectada se encuentra alrededor de las zonas 8 y 9 de la capital y el perímetro del Parque de la Industria.

"Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio", aseguró la entidad en un mensaje difundido por medio de su cuenta de la red social X poco después de las 10:30 de la mañana.

Ráfagas de viento derriban árboles y dañan cableado

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, dio a conocer que los fuertes vientos que se han presentado en el área han impactado en el tránsito, ya que se ha reportado la caída de árboles y daños al cableado eléctrico.

Según el funcionario, durante horas de la mañana de este martes se cayó un árbol que quedó bloqueando la calle Montúfar y 3ª avenida de la zona 9, dañando cableado de energía eléctrica, provocando corto circuito y dejando sin servicio el sector.

Posteriormente, se cayó otro árbol y generó daños en el cableado de energía en el sector de la calle Mariscal y 12 avenida de la zona 5.

"Estamos bloqueando totalmente el tramo entre el área del Campo Marte y el Liceo Guatemala. La PMT está tomando algunas medidas desde el desvío del tránsito y señalización", dijo.

Agregó que también se está coordinando con la empresa eléctrica debido a la falta de energía por algunos segundos o minutos en diferentes sectores de las zonas 9, 10, 11, 12 y 13.

En ese sentido, pidió precaución a los usuarios, ya que los semáforos podrían verse afectados por la falta de energía y quedar sin funcionar. También indicó que están en disponibilidad para enviar al personal que sea necesario a las diferentes áreas.

