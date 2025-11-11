Falta de energía y semáforos sin funcionar en la capital

Una situación incide en el tránsito de la Ciudad de Guatemala este martes 11 de noviembre, ya que en algunas zonas se han visto semáforos sin funcionar debido a la falta de energía eléctrica. En este contexto, se hizo un llamado a los usuarios a tomar precauciones.
La Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) dio a conocer que se presentan inconvenientes en su servicio. El área afectada se encuentra alrededor de las zonas 8 y 9 de la capital y el perímetro del Parque de la Industria.
"Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio", aseguró la entidad en un mensaje difundido por medio de su cuenta de la red social X poco después de las 10:30 de la mañana.
Ráfagas de viento derriban árboles y dañan cableado
Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, dio a conocer que los fuertes vientos que se han presentado en el área han impactado en el tránsito, ya que se ha reportado la caída de árboles y daños al cableado eléctrico.
Según el funcionario, durante horas de la mañana de este martes se cayó un árbol que quedó bloqueando la calle Montúfar y 3ª avenida de la zona 9, dañando cableado de energía eléctrica, provocando corto circuito y dejando sin servicio el sector.
Posteriormente, se cayó otro árbol y generó daños en el cableado de energía en el sector de la calle Mariscal y 12 avenida de la zona 5.
"Estamos bloqueando totalmente el tramo entre el área del Campo Marte y el Liceo Guatemala. La PMT está tomando algunas medidas desde el desvío del tránsito y señalización", dijo.
Agregó que también se está coordinando con la empresa eléctrica debido a la falta de energía por algunos segundos o minutos en diferentes sectores de las zonas 9, 10, 11, 12 y 13.
En ese sentido, pidió precaución a los usuarios, ya que los semáforos podrían verse afectados por la falta de energía y quedar sin funcionar. También indicó que están en disponibilidad para enviar al personal que sea necesario a las diferentes áreas.