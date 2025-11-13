 Accidente fatal en Villa Canales: dos fallecidos
Nacionales

Dos personas mueren en accidente en Villa Canales

Un vehículo volcó en el cruce de Cuatro Caminos.

El vehículo volcó en el km 42.5 de la ruta a Cuatro Caminos, Villa Canales., PMT de Villa Canales
El vehículo volcó en el km 42.5 de la ruta a Cuatro Caminos, Villa Canales. / FOTO: PMT de Villa Canales

Dos personas murieron como resultado de un accidente de tránsito que se registró durante horas de la madrugada de este jueves, 13 de octubre, en el kilómetro 42.5, cruce Cuatro Caminos, en el área del Jocotillo, municipio de Villa Canales, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se les notificaba sobre un percance vial que había ocurrido en ese sector, por lo que de inmediato se movilizaron a ese punto los elementos de la 54 compañía.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar un vehículo volcado. En su interior, permanecían dos personas que presentaban múltiples heridas y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

"Se verificaron los signos vitales a dos personas, quienes carecen de los mismos por politraumatismo, por lo que la oficial a cargo de esa unidad se procedió a dar aviso a las autoridades", dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.

Agregó que fue necesario utilizar equipo hidráulico especial denominado "quijada de la vida" para extraer a uno de los fallecidos, ya que se encontraba atrapado en la estructura del automotor.

Las víctimas mortales de este hecho fueron identificadas como: José Manuel Jolón Aldana, de 18 años; y Bryan Adolfo Castillo Jolón, de 26.

Cierre parcial en el área

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que en el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito se mantiene un cierre vehicular parcial. Uno de los carriles está obstruido por el vehículo involucrado en el hecho.

En el lugar hay presencia de unidades de socorro y personal de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público que llevan a cabo las diligencias correspondientes y gestionan el traslado de los cuerpos de las víctimas.

Mientras tanto, los agentes de la PMT regulan el tránsito como medida de prevención y seguridad para los conductores, con el fin de evitar mayores inconvenientes.

