 Foro Guatemala supervisa elección de magistrados del TSE
Nacionales

Foro Guatemala implementa observación intensiva de elección de magistrados del TSE

El Foro Guatemala dará acompañamiento y veeduría del proceso de elección de las autoridades del TSE para el período 2026-2032.

Compartir:
TSE-tribunal-supremo-electoral-emisoras-unidas-1.webp,
TSE-tribunal-supremo-electoral-emisoras-unidas-1.webp / FOTO:

El Foro Guatemala anunció que realizará un monitoreo y observación con el propósito esencial de salvaguardar la legitimidad, transparencia, respeto de los plazos establecidos y la eficacia del diálogo en el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esta instancia, integrada por diferentes organizaciones, emitió un comunicado en las últimas horas donde aseguró que estará velando por la institucionalidad y el desarrollo de los órganos de control y fiscalización. En ese sentido, seguirá de cerca la designación de los miembros del órgano electoral para el período 2026-2032.

El tema fue abordado este viernes, 14 de noviembre, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se conversó con Mónica Marroquín, de Guatemala Visible; y Virginia Pinto, investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). Ambas entidades son parte del referido foro.

Marroquín indicó que el Foro Guatemala decidió en consenso monitorear mucho más de cerca estos procesos por primera vez en toda su existencia. Entre los primeros aspectos a los que se les dará observación se encuentran el cumplimiento de los plazos establecidos, verificar la objetividad y asegurar ese respeto a la legalidad con el que se tiene que cumplir el proceso.

"Esto, enfocado en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que siempre hemos buscado como Foro Guatemala. El plan es que vamos a estar de forma presencial 24/7 monitoreando el proceso, brindando información y también dando esas alertas tempranas, de ser necesario, para ver qué aspectos se deben mejorar del proceso si vemos que no va por un buen camino", explicó.

La entrevistada indicó que será un monitoreo intenso, ya que será presencial, lo que requiere un esfuerzo y compromiso, pero que se hará por la importancia y transcendencia de los procesos que se vienen en 2026.

Congreso aprueba acuerdo para integrar comisión que elegirá candidatos a magistrados del TSE

Los diputados aprobaron el proyecto de acuerdo para convocar a la comisión de postulación para la elección de magistrados electorales.

Monitoreo permanente para informar a la población

Pinto habló de los mayores peligros que podrían ocurrir en los procesos de elección de segundo grado previstos para el próximo año. Entre estos, mencionó el hecho de que no se cumpla con los principios que, como foro, han establecido para dar seguimiento y velar por la integridad del proceso de elección.

Según la investigadora, en otros procesos que se han verificado han podido notar justamente que el cumplimiento de plazos se va ampliando y por ello se verificará este aspecto, entre otros más.

"Es por ello que el foro ha establecido los principios para poder darle ese acompañamiento y veeduría al proceso de elección de magistrados del TSE e informar a la población de lo que esté sucediendo", añadió.

* Escuche aquí la entrevista completa:

En Portada

Foro Guatemala implementa observación intensiva de elección de magistrados del TSEt
Nacionales

Foro Guatemala implementa observación intensiva de elección de magistrados del TSE

05:54 PM, Nov 14
Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policíat
Nacionales

Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policía

07:50 PM, Nov 14
50 segundos: El caso Fernando Báez: está es la verdadera historia de la miniserie exitosa de Netflix t
Farándula

"50 segundos: El caso Fernando Báez": está es la verdadera historia de la miniserie exitosa de Netflix

02:05 PM, Nov 14
Fecha 20 del Apertura 2025 se juega este fin de semana t
Deportes

Fecha 20 del Apertura 2025 se juega este fin de semana

04:49 PM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuateEE.UU.Mundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos