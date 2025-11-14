Foro Guatemala supervisa elección de magistrados del TSE

El Foro Guatemala anunció que realizará un monitoreo y observación con el propósito esencial de salvaguardar la legitimidad, transparencia, respeto de los plazos establecidos y la eficacia del diálogo en el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esta instancia, integrada por diferentes organizaciones, emitió un comunicado en las últimas horas donde aseguró que estará velando por la institucionalidad y el desarrollo de los órganos de control y fiscalización. En ese sentido, seguirá de cerca la designación de los miembros del órgano electoral para el período 2026-2032.
El tema fue abordado este viernes, 14 de noviembre, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se conversó con Mónica Marroquín, de Guatemala Visible; y Virginia Pinto, investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). Ambas entidades son parte del referido foro.
Marroquín indicó que el Foro Guatemala decidió en consenso monitorear mucho más de cerca estos procesos por primera vez en toda su existencia. Entre los primeros aspectos a los que se les dará observación se encuentran el cumplimiento de los plazos establecidos, verificar la objetividad y asegurar ese respeto a la legalidad con el que se tiene que cumplir el proceso.
"Esto, enfocado en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que siempre hemos buscado como Foro Guatemala. El plan es que vamos a estar de forma presencial 24/7 monitoreando el proceso, brindando información y también dando esas alertas tempranas, de ser necesario, para ver qué aspectos se deben mejorar del proceso si vemos que no va por un buen camino", explicó.
La entrevistada indicó que será un monitoreo intenso, ya que será presencial, lo que requiere un esfuerzo y compromiso, pero que se hará por la importancia y transcendencia de los procesos que se vienen en 2026.
Monitoreo permanente para informar a la población
Pinto habló de los mayores peligros que podrían ocurrir en los procesos de elección de segundo grado previstos para el próximo año. Entre estos, mencionó el hecho de que no se cumpla con los principios que, como foro, han establecido para dar seguimiento y velar por la integridad del proceso de elección.
Según la investigadora, en otros procesos que se han verificado han podido notar justamente que el cumplimiento de plazos se va ampliando y por ello se verificará este aspecto, entre otros más.
"Es por ello que el foro ha establecido los principios para poder darle ese acompañamiento y veeduría al proceso de elección de magistrados del TSE e informar a la población de lo que esté sucediendo", añadió.