Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policía

La tarde de este viernes 14 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos pandilleros del Barrio 18 tras un enfrentamiento con agentes de la Policía de Mercados (Polimerc) en la 5ta. avenida y 18 calle de la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco.
Los dos integrantes del Barrio 18, atacaron a dos personas que iban a bordo de un taxi y posteriormente dispararon contra los agentes de Polimerc.
Al ser interceptados, en el intercambio de disparos fue herido Gustavo Adolfo Escobedo Vides, de 25 años, alias "Toni", quien fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, bajo custodia policial.
El otro individuo Fernando Enrique Jiménez Menjivar, de 27, alias "Tito" fue capturado en el interior de la vivienda donde se refugió tras el hecho armado, a este último se le incautó una pistola sin la documentación respectiva.
Según la investigación de las autoridades estos hombres son integrantes de una clica del Barrio 18, que operan en dicho sector.
Incidente armado en Huehuetenango
En el monumento El Caminero, zona 8 de Huehuetenango, la Policía Nacional Civil capturó a tres personas, tras un incidente armado.
El incidente comenzó por un conflicto en el tránsito vehicular que continuó con una discusión, hasta que los involucrados comenzaron a dispararse.
Las personas heridas de bala y detenidas son: Carlos Daniel Herrera Cruz, de 23 años, quien además tiene orden de captura, por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, y dos hombres de 26 y 35 años., quienes fueron trasladados a un centro asistencial con custodia de la Policía.
En el lugar del ataque se localizaron dos armas de fuego, además de indicios balísticos que servirán para la investigación.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*