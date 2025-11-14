 Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policía
Nacionales

Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policía

Los pandilleros atacaron a dos personas en un taxi y posteriormente se enfrentaron a la Policía en la colonia Primero de Julio.

Compartir:
En la colonia Primero Julio de la zona 5 de Mixco, fueron detenidos dos pandilleros., Foto PNC
En la colonia Primero Julio de la zona 5 de Mixco, fueron detenidos dos pandilleros. / FOTO: Foto PNC

La tarde de este viernes 14 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos pandilleros del Barrio 18 tras un enfrentamiento con agentes de la Policía de Mercados (Polimerc) en la 5ta. avenida y 18 calle de la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco. 

Los dos integrantes del Barrio 18, atacaron a dos personas que iban a bordo de un taxi y posteriormente dispararon contra  los agentes de Polimerc. 

Al ser interceptados, en el intercambio de disparos fue herido Gustavo Adolfo Escobedo Vides, de 25 años, alias "Toni", quien fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, bajo custodia policial.

El otro individuo Fernando Enrique Jiménez Menjivar, de 27, alias "Tito" fue capturado en el interior de la vivienda donde se refugió tras el hecho armado, a este último se le incautó una pistola sin la documentación respectiva.


Según la investigación de las autoridades estos hombres son integrantes de una clica del Barrio 18, que operan en dicho sector.  

Incidente armado en Huehuetenango

En el monumento El Caminero, zona 8 de Huehuetenango, la Policía Nacional Civil capturó a tres personas,  tras un incidente armado. 

El incidente comenzó por un conflicto en el tránsito vehicular que continuó con una discusión, hasta que los involucrados comenzaron a dispararse. 

Foto embed
El incidente se originó por una discusión en el tráfico de Huehuetenango. - Foto PNC

Las personas heridas de bala y detenidas son: Carlos Daniel Herrera Cruz, de 23 años, quien además tiene orden de captura, por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, y dos hombres de 26 y 35 años., quienes fueron trasladados a un centro asistencial con custodia de la Policía. 

En el lugar del ataque se localizaron dos armas de fuego, además de indicios balísticos que servirán para la investigación.

Bebé abandonada es rescatada en Jutiapa

Los bomberos evaluaron a la recién nacida y la trasladaron a un hospital.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Foro Guatemala implementa observación intensiva de elección de magistrados del TSEt
Nacionales

Foro Guatemala implementa observación intensiva de elección de magistrados del TSE

05:54 PM, Nov 14
Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policíat
Nacionales

Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policía

07:50 PM, Nov 14
50 segundos: El caso Fernando Báez: está es la verdadera historia de la miniserie exitosa de Netflix t
Farándula

"50 segundos: El caso Fernando Báez": está es la verdadera historia de la miniserie exitosa de Netflix

02:05 PM, Nov 14
Fecha 20 del Apertura 2025 se juega este fin de semana t
Deportes

Fecha 20 del Apertura 2025 se juega este fin de semana

04:49 PM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuateEE.UU.Mundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos