 Bebé abandonada es rescatada en Jutiapa
Nacionales

Bebé abandonada es rescatada en Jutiapa

Los bomberos evaluaron a la recién nacida y la trasladaron a un hospital.

Compartir:
Localizan a recién nacida abandonada en un terreno baldío en Jutiapa.,
Localizan a recién nacida abandonada en un terreno baldío en Jutiapa. / FOTO:

Una bebé fue localizada este viernes, 14 de noviembre, abandonada en un sector de la aldea La Zincuya, municipio de Pasaco, Jutiapa. Los cuerpos de socorro y las fuerzas de seguridad le dieron seguimiento al caso.

Los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Pasaco se presentaron al lugar después de recibir reportes sobre la presencia de la menor, quien fue abandonada en un terreno baldío.

El personal confirmó que se trataba de una pequeña que tenía pocas horas de haber nacido. Determinaron que se encontraba con vida y, tras brindarle asistencia prehospitalaria, la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa.

Asimismo, el equipo de la institución de socorro notificó a las autoridades correspondientes para que se profundizara en este caso.

PNC da seguimiento

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los agentes de la comisaría 21 se encontraban realizando recorridos de seguridad ciudadana esta mañana en aldea La Zincuya, municipio de Pasaco, cuando observaron a los cuerpos de socorro que se dirigía a sirena abierta.

"Los policías le dieron seguimiento y al llegar al terreno observaron a una bebe recién nacida con vida abandonada desconociendo quiénes eran los progenitores", explicó la institución de seguridad.

Agregó que los socorristas se encargaron de trasladar a la pequeña hacia el centro asistencial y esa institución procedió a notificar a la Procuraduría General de la Nación para las diligencias correspondientes.

Hallan bebé abandonada en vivienda deshabitada en Huehuetenango

La PNC informó que el pasado viernes 19 de septiembre fue localizada una bebé abandonada en el interior de un domicilio deshabitado ubicado en el caserío Agua Caliente, aldea Vega San Miguel, San Ildefonso, departamento de Huehuetenango.

Los integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) notificaron a las fuerzas de seguridad sobre el caso de una menor de edad que había sido hallada en este sector, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades al lugar.

Los agentes de la comisaría 43 se trasladaron al lugar, en compañía de personal del Centro de Atención Permanente (CAP) de ese municipio. Fue así que constataron que se trataba de una recién nacida que había sido abandonada dentro del inmueble.

En Portada

EE.UU. dona a Guatemala equipo militar valorado en 3,5 millones de dólarest
Nacionales

EE.UU. dona a Guatemala equipo militar valorado en 3,5 millones de dólares

01:53 PM, Nov 14
Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista t
Deportes

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

11:30 AM, Nov 14
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidadt
Nacionales

Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad

11:20 AM, Nov 13
VIDEO. El mensaje de Ricardo Arjona tras la derrota de la Selección de Guatemala t
Farándula

VIDEO. El mensaje de Ricardo Arjona tras la derrota de la Selección de Guatemala

08:39 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuateReal MadridMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos