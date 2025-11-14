Bebé abandonada es rescatada en Jutiapa

Una bebé fue localizada este viernes, 14 de noviembre, abandonada en un sector de la aldea La Zincuya, municipio de Pasaco, Jutiapa. Los cuerpos de socorro y las fuerzas de seguridad le dieron seguimiento al caso.
Los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Pasaco se presentaron al lugar después de recibir reportes sobre la presencia de la menor, quien fue abandonada en un terreno baldío.
El personal confirmó que se trataba de una pequeña que tenía pocas horas de haber nacido. Determinaron que se encontraba con vida y, tras brindarle asistencia prehospitalaria, la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa.
Asimismo, el equipo de la institución de socorro notificó a las autoridades correspondientes para que se profundizara en este caso.
PNC da seguimiento
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los agentes de la comisaría 21 se encontraban realizando recorridos de seguridad ciudadana esta mañana en aldea La Zincuya, municipio de Pasaco, cuando observaron a los cuerpos de socorro que se dirigía a sirena abierta.
"Los policías le dieron seguimiento y al llegar al terreno observaron a una bebe recién nacida con vida abandonada desconociendo quiénes eran los progenitores", explicó la institución de seguridad.
Agregó que los socorristas se encargaron de trasladar a la pequeña hacia el centro asistencial y esa institución procedió a notificar a la Procuraduría General de la Nación para las diligencias correspondientes.
Hallan bebé abandonada en vivienda deshabitada en Huehuetenango
La PNC informó que el pasado viernes 19 de septiembre fue localizada una bebé abandonada en el interior de un domicilio deshabitado ubicado en el caserío Agua Caliente, aldea Vega San Miguel, San Ildefonso, departamento de Huehuetenango.
Los integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) notificaron a las fuerzas de seguridad sobre el caso de una menor de edad que había sido hallada en este sector, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades al lugar.
Los agentes de la comisaría 43 se trasladaron al lugar, en compañía de personal del Centro de Atención Permanente (CAP) de ese municipio. Fue así que constataron que se trataba de una recién nacida que había sido abandonada dentro del inmueble.