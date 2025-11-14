 Accidente de camión complica tránsito en Villa Nueva
Nacionales

Tránsito complicado en ruta hacia Bárcena, Villa Nueva, por accidente de camión

La PMT habilitó un carril reversible en el área, mientras las grúas trabajaban para movilizar los obstáculos.

accidente de camión en Bárcena, Villa Nueva
Dos grúas fueron necesarias para movilizar el camión accidentado en la ruta hacia Bárcena. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Serias complicaciones para la circulación vial se observaron este viernes 14 de noviembre debido al impacto que generó un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada en la en bajada de Milpas Altas con dirección hacia la ruta principal de Bárcena, Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, por causas no establecidas, el conductor de un camión perdió el control del volante y colisionó contra una vivienda.

Dalia Santos, vocera de la institución, explicó que después de que el vehículo de transporte de carga quedó empotrado en el sector, se formaron filas de carros en el perímetro y esperaban poder avanzar. Sin embargo, el paso quedó parcialmente cerrado.

"En ese sector hay complicaciones de tránsito a esta hora. Los agentes de la PMT están coordinando carriles reversibles. Se recomienda permanecer en la fila de vehículos hasta que los agentes den las instrucciones", dijo en un primer reporte.

Con el paso de los minutos, se informó que se habilitó un carril reversible, lo que permitió empezar a agilizar la circulación vehicular y reducir los inconvenientes para los usuarios.

Grúas movilizan obstáculos

La portavoz indicó que se gestionó el proceso para llevar a cabo los trabajos y poder retirar el camión accidentado en la bajada de Milpas Altas hacia Bárcena, Villa Nueva. Inicialmente, los agentes de la PMT mantenían una grúa en el lugar; sin embargo, se reportó que hacía falta otra más.

Las acciones necesarias se implementaron y finalmente se pudo retirar los restos del camión colisionado.

En el lugar quedó combustible derramado, así que se llevó a cabo la aplicación de material sólido sobre la cinta asfáltica para evitar otros incidentes vehiculares.

Santos indicó que también se notificó a la empresa eléctrica sobre este hecho, ya que se reportaron daños en el tendido eléctrico y un poste del sector.

