Video capta brutal choque en la zona 2 capitalina

Momento exacto del accidente en zona 2 queda expuesto en video viral.

Video viral revela imprudencia al volante que casi deja tragedia en zona 2. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante exacto en que se registró un fuerte accidente de tránsito en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, frente a la colonia El Zapote. La grabación, captada por una cámara instalada en un vehículo particular, evidencia cómo un automóvil que circulaba a excesiva velocidad pierde el control y derrapa abruptamente.

Según las imágenes, el conductor intentó incorporarse a la vía o realizar un viraje, pero lo hizo sin disminuir la velocidad, lo que provocó que el vehículo invadiera el carril contrario. En cuestión de segundos, el automóvil impactó de frente contra un taxi que se conducía en su carril correspondiente, generando un violento choque que llamó la atención de vecinos y transeúntes del sector.

Pese a la magnitud del accidente, los cuerpos de socorro informaron que no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Tras la colisión, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala quedaron a cargo del procedimiento y coordinaron la agilización del tránsito en el área afectada. No fue necesaria la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). Hasta el cierre de esta nota, se desconoce el desenlace final del incidente y si se presentarán acciones legales por lo ocurrido.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades de tránsito recordaron a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos en cada zona, ya que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de accidentes en el país. Además, señalaron que cualquier maniobra de incorporación o cambio de carril debe hacerse con anticipación, utilizando las señales correspondientes y verificando que la vía esté libre.

La PMT también enfatizó que los conductores deben mantener sus vehículos en buen estado mecánico y evitar distracciones al volante, especialmente en horas de alto tráfico. Asimismo, hicieron un llamado a la población a reportar cualquier conducta temeraria en la vía pública para prevenir hechos similares y resguardar la seguridad de todos los usuarios de la red vial.

