Caso "Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos" cambia de juzgado

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este sábado, 15 de noviembre, un cambio de juzgado para que conozca el expediente del caso "Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos", en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de investigaciones y se vincula a exfiscales guatemaltecos y funcionarios colombianos.
En respuesta a una petición planteada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que argumentó posibles "ataques" a testigos, el caso fue trasladado del Juzgado Segundo Penal al Juzgado de Mayor Riesgo "C".
En junio de 2025, se aplicaron otras modificaciones en cuanto al referido expediente. En esa ocasión, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, presidida por el magistrado Alejandro Prado, conoció una recusación.
El referido recurso fue planteado por la Fundación contra el Terrorismo en contra de la jueza Judith Secaida, el Juzgado Quinto Penal, acción con la que se buscaba que la juzgadora ya no tuviera a su cargo el caso.
Tras analizar los argumentos expuestos por las partes involucradas, los magistrados resolvieron aceptar la recusación. En ese contexto, el caso fue trasladado al Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Mario Hichos, que ahora, tras la reciente resolución, tampoco será el encargado.
FECI señala a exfiscales guatemaltecos y funcionarios colombianos
Una Sala de Apelaciones de Guatemala solicitó el pasado 2 de junio la detención de los abogados colombianos y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, fiscal general del país suramericano.
La detención emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco obedece por supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig por el caso Odebrecht.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, indicó que la investigación en la que se vincula a los funcionarios colombianos y a exfiscales guatemaltecos corresponde al referido caso, aunque la fase se denomina "Acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad". El fiscal aseguró que estas personas lejos de combatir la corrupción se convirtieron en parte de un proceso de extorsión y encubrimiento.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7