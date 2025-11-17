 Video del trágico accidente en Panajachel
Difunden video del trágico accidente que cobró la vida de madre e hija en Panajachel

El video difundido muestra de manera explícita la rapidez con la que se desarrollaron los hechos y la fuerza del impacto.

Trágico accidente en Panajachel, Sololá., Captura de pantalla video Facebook.
Trágico accidente en Panajachel, Sololá. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha dado cuenta del momento exacto en que un accidente vial terminó con la vida de madre e hija en la avenida principal del Barrio Norte, en Panajachel, Sololá. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran la magnitud de la tragedia y han generado conmoción entre la población local.

Según las investigaciones preliminares, un microbús con placas salvadoreñas habría presentado fallas mecánicas en el sistema de frenos que provocaron que su conductor perdiera el control.

En el video se aprecia que el tráfico en la avenida está detenido, cuando un picop rojo que esperaba su paso recibe de frente el impacto del microbús, que aparece de manera repentina. El fuerte golpe empuja el vehículo hacia atrás, arrastrando consigo varias motos que circulaban detrás y provocando que estas colisionaran y derribaran a sus ocupantes.

Entre los afectados se encontraban Marleny Rubí Sahon Aguilar, reconocida en la zona por su trabajo como chef, y su madre, Enma Aguilar Yoc.

Marleny falleció en el lugar del accidente, mientras que su madre murió tras ser ingresada al Hospital Nacional de Sololá debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

Detienen a piloto de microbús

Tras el trágico accidente, se confirmó que el piloto del microbús fue capturado por la Policía Nacional Civil. El conductor de origen salvadoreño fue identificado como Cornelio Menjívar.

Menjívar viajaba con un grupo de turistas cuando ocurrió la tragedia, aparentemente por fallas mecánicas.

Vecinos y testigos han señalado la necesidad de una supervisión más estricta para prevenir tragedias similares, mientras que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.

El video difundido muestra de manera explícita la rapidez con la que se desarrollaron los hechos y la fuerza del impacto, recordando la vulnerabilidad de los peatones y motociclistas frente a incidentes de esta naturaleza.

