Dos primos capturados por robo en Jutiapa

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este martes, 18 de noviembre, fueron capturados dos presuntos integrantes de la banda de saqueadores conocida como "Los Yucas", luego de ser sorprendidos cuando trasladaban productos robados.
Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los sospechosos fueron ubicados por los agentes de la comisaría 21 en un sector de la aldea San Cristóbal Frontera, Atescatempa, Jutiapa.
"Ambos fueron sorprendidos cuando llevaban bultos de ropa que momentos antes habían sustraído de un negocio. Y, según manifestó el propietario, dicha mercadería está valorada en 10 mil quetzales", explicó un portavoz policial.
Agregó que los detenidos son dos hombres, primos, que tienen 30 y 24 años de edad, vinculados con el grupo de saqueadores de negocios que opera en el sector.
Otras capturas
Entre otros operativos realizados en las últimas horas, la PNC informó que en un allanamiento en la aldea Las Anonas, San Pedro Pinula, Guatemala, los investigadores de Dipanda capturaron a una mujer de 45 años señalada de extorsión, quien es requerida por un juzgado local.
Mientras tanto, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, los agentes detuvieron a otra mujer de 47 años, a requerimiento de un juzgado de Chiquimula, por apropiación y retenciones indebidas.
Por aparte, un hombre de 23 años fue aprehendido en la aldea San José, San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, por el delito de agresión sexual con agravación de la pena, es requerido por un juzgado de ese departamento.
Asimismo, en los operativos estratégicos para brindar seguridad a la población en Jutiapa, Escuintla y Jalapa fueron decomisadas tres armas de fuego que eran portadas ilegalmente y se capturó a igual número de personas por ese delito.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7