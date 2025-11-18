 Dos primos capturados por robo en Jutiapa
Nacionales

Capturan a dos primos implicados en robo en Jutiapa

Los detenidos son presuntos integrantes de la banda de saqueadores "Los Yucas".

Compartir:
Los primos, de 24 y 30 años, son presuntos integrantes de la banda de saqueadores "Los Yucas"., PNC
Los primos, de 24 y 30 años, son presuntos integrantes de la banda de saqueadores "Los Yucas". / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este martes, 18 de noviembre, fueron capturados dos presuntos integrantes de la banda de saqueadores conocida como "Los Yucas", luego de ser sorprendidos cuando trasladaban productos robados.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los sospechosos fueron ubicados por los agentes de la comisaría 21 en un sector de la aldea San Cristóbal Frontera, Atescatempa, Jutiapa.

"Ambos fueron sorprendidos cuando llevaban bultos de ropa que momentos antes habían sustraído de un negocio. Y, según manifestó el propietario, dicha mercadería está valorada en 10 mil quetzales", explicó un portavoz policial.

Agregó que los detenidos son dos hombres, primos, que tienen 30 y 24 años de edad, vinculados con el grupo de saqueadores de negocios que opera en el sector.

* Le puede interesar:

Tras auditorías, Contraloría aplica sanciones por más de Q116 millones

El ente fiscalizador brindó detalles de los resultados de las auditorías realizadas a 515 entidades de Gobierno.

Otras capturas

Entre otros operativos realizados en las últimas horas, la PNC informó que en un allanamiento en la aldea Las Anonas, San Pedro Pinula, Guatemala, los investigadores de Dipanda capturaron a una mujer de 45 años señalada de extorsión, quien es requerida por un juzgado local.

Mientras tanto, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, los agentes detuvieron a otra mujer de 47 años, a requerimiento de un juzgado de Chiquimula, por apropiación y retenciones indebidas.

Por aparte, un hombre de 23 años fue aprehendido en la aldea San José, San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, por el delito de agresión sexual con agravación de la pena, es requerido por un juzgado de ese departamento.

Asimismo, en los operativos estratégicos para brindar seguridad a la población en Jutiapa, Escuintla y Jalapa fueron decomisadas tres armas de fuego que eran portadas ilegalmente y se capturó a igual número de personas por ese delito.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundot
Nacionales

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundo

10:21 AM, Nov 18
¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?t
Deportes

¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?

08:44 AM, Nov 18
CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacionalt
Nacionales

CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacional

09:22 AM, Nov 18
Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos por tiempo indefinidot
Nacionales

Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos "por tiempo indefinido"

07:38 AM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónMundial 2026Seguridad#liganacional#64VueltaaGuateEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos