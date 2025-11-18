 Tras auditorías, Contraloría aplica sanciones por más de Q116 millones
Nacionales

Tras auditorías, Contraloría aplica sanciones por más de Q116 millones

El ente fiscalizador brindó detalles de los resultados de las auditorías realizadas a 515 entidades de Gobierno.

Compartir:
contraloria-general-cuentas-emisoras-unidas-1.webp,
contraloria-general-cuentas-emisoras-unidas-1.webp / FOTO:

La Contraloría General de Cuentas (CGC) dio a conocer este martes, 18 de noviembre, los resultados relacionados con las auditorías realizadas en el primer semestre de 2025 y períodos anteriores a 515 entidades del Gobierno.

Según la información compartida por la institución, tras finalizar las verificaciones fueron impuestas 2 mil 751 sanciones por 116 millones 444 mil 641.99 quetzales, además de 78 denuncias por un monto de 2 mil 485 millones 828 mil 909.64 quetzales. También, se inició en 64 casos con la formulación de cargos por más de 54 millones de quetzales.

Entre las entidades sancionadas se encuentran municipalidades de los departamentos de Zacapa, Quiché, Jutiapa, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Escuintla, Santa Rosa, Alta Verapaz y Suchitepéquez.

También la Procuraduría General de la Nación, el Registro Nacional de las Personas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, entre otras.

La información fue difundida por la Contraloría por medio del Diario Oficial, donde se refleja que para casos como el de la Usac se interpusieron siete denuncias, una para el caso de la Unidad para el Desarrollo de Viviendas Popular, Guatemala, una para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y dos para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).

En Portada

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundot
Nacionales

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundo

10:21 AM, Nov 18
¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?t
Deportes

¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?

08:44 AM, Nov 18
CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacionalt
Nacionales

CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacional

09:22 AM, Nov 18
Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos por tiempo indefinidot
Nacionales

Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos "por tiempo indefinido"

07:38 AM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónMundial 2026Seguridad#liganacional#64VueltaaGuateEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos