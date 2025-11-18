Tras auditorías, Contraloría aplica sanciones por más de Q116 millones

La Contraloría General de Cuentas (CGC) dio a conocer este martes, 18 de noviembre, los resultados relacionados con las auditorías realizadas en el primer semestre de 2025 y períodos anteriores a 515 entidades del Gobierno.
Según la información compartida por la institución, tras finalizar las verificaciones fueron impuestas 2 mil 751 sanciones por 116 millones 444 mil 641.99 quetzales, además de 78 denuncias por un monto de 2 mil 485 millones 828 mil 909.64 quetzales. También, se inició en 64 casos con la formulación de cargos por más de 54 millones de quetzales.
Entre las entidades sancionadas se encuentran municipalidades de los departamentos de Zacapa, Quiché, Jutiapa, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Escuintla, Santa Rosa, Alta Verapaz y Suchitepéquez.
También la Procuraduría General de la Nación, el Registro Nacional de las Personas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, entre otras.
La información fue difundida por la Contraloría por medio del Diario Oficial, donde se refleja que para casos como el de la Usac se interpusieron siete denuncias, una para el caso de la Unidad para el Desarrollo de Viviendas Popular, Guatemala, una para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y dos para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).