 Fallece exdiputado Juan Alberto Salguero en ataque armado
Nacionales

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armado

El exdiputado constituyente fue atacado a balazos cuando viajaba en su vehículo en el Periférico.

Compartir:
Exdiputado constituyente Juan Salguero Cámbara fue atacado a balazos en el Periférico., Bomberos Municipales
Exdiputado constituyente Juan Salguero Cámbara fue atacado a balazos en el Periférico. / FOTO: Bomberos Municipales

Autoridades confirmaron este miércoles, 19 de noviembre, que el exdiputado constituyente, Juan Alberto Salguero Cámbara, falleció en el marco de un ataque armado que se registró en las últimas horas en un sector de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Según la información compartida, desconocidos le dispararon al abogado cuando se desplazaba en su vehículo por el carril auxiliar del anillo Periférico, a la altura del puente Villa Linda.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron para resguardar la escena y comenzar con las investigaciones, para lo cual buscan recabar indicios que podrían ser analizados para identificar a los responsables del crimen.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armadot
Nacionales

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armado

08:53 AM, Nov 19
La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026t
Deportes

La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026

09:45 AM, Nov 19
Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurora

10:18 AM, Nov 19
Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentost
Farándula

Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentos

10:37 AM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosJuegos Centroamericanos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos