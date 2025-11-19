Fallece exdiputado Juan Alberto Salguero en ataque armado

Autoridades confirmaron este miércoles, 19 de noviembre, que el exdiputado constituyente, Juan Alberto Salguero Cámbara, falleció en el marco de un ataque armado que se registró en las últimas horas en un sector de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Según la información compartida, desconocidos le dispararon al abogado cuando se desplazaba en su vehículo por el carril auxiliar del anillo Periférico, a la altura del puente Villa Linda.
Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron para resguardar la escena y comenzar con las investigaciones, para lo cual buscan recabar indicios que podrían ser analizados para identificar a los responsables del crimen.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7