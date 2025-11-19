Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabal

Una mujer adulta y un bebé murieron en el marco de un ataque armado ocurrido este miércoles, 19 de noviembre, en una vivienda ubicada en la 18 avenida y 7ª calle del municipio de Puerto Barrios, Izabal. Ambas víctimas eran familiares del diputado al Congreso, Juan Ramón Rivas.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron alertas con respecto a una balacera que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato trasladaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos personas que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlas, constataron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.
La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Nineth Rivas García, de 51 años, quien es hermana del parlamentario.
Mientras tanto, el nieto de la mujer, un niño de un año, fue trasladado por los socorristas al hospital nacional de la localidad. Sin embargo, falleció a su arribo al centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.
Según la información compartida sobre este caso, ambas víctimas eran familiares del diputado Rivas, quien es representante del departamento de Izabal ante el Organismo Legislativo.
Ataque bajo investigación
De acuerdo con información compartida sobre este caso, sujetos desconocidos llegaron a la residencia donde permanecían la mujer y su nieto y dispararon en varias ocasiones. Después, huyeron del lugar.
El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, dio a conocer que nombrarán un equipo para dar seguimiento a este crimen con el fin de que la investigación sea más objetiva.
"En relación a este caso que se dio hoy, personalmente yo me hare cargo, para tener una postura e hipótesis y dar con los responsables", expresó.
Vehículo donde viajaba el diputado fue atacado a balazos
El 12 de agosto del presente año, el vehículo en el que viajaba el diputado Juan Ramón Rivas García, de la bancada Vamos, fue atacado a balazos por desconocidos en la 1ª calle y 11 avenida de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.
Según el reporte, a eso de las 02:00 de la madrugada, los Bomberos Voluntarios recibieron alertas a través de su centro de llamadas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato coordinaron el traslado de unidades de emergencia.
Del incidente una persona con varias heridas provocadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, socorristas le brindaron asistencia y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del hospital General San Juan de Dios, donde murió a su ingreso. La víctima se desempeñaba como guardaespaldas del parlamentario.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7