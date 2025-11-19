 Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabal
Nacionales

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabal

Las víctimas eran familiares del diputado Juan Ramón Rivas, contra quien hace algunos meses ocurrió un ataque en el que murió su guardaespaldas.

Compartir:
Una mujer murió en el lugar donde ocurrió un ataque armado en Puerto Barrios, Izabal., Bomberos Voluntarios
Una mujer murió en el lugar donde ocurrió un ataque armado en Puerto Barrios, Izabal. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una mujer adulta y un bebé murieron en el marco de un ataque armado ocurrido este miércoles, 19 de noviembre, en una vivienda ubicada en la 18 avenida y 7ª calle del municipio de Puerto Barrios, Izabal. Ambas víctimas eran familiares del diputado al Congreso, Juan Ramón Rivas.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron alertas con respecto a una balacera que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato trasladaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos personas que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlas, constataron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.

La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Nineth Rivas García, de 51 años, quien es hermana del parlamentario.

Mientras tanto, el nieto de la mujer, un niño de un año, fue trasladado por los socorristas al hospital nacional de la localidad. Sin embargo, falleció a su arribo al centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Según la información compartida sobre este caso, ambas víctimas eran familiares del diputado Rivas, quien es representante del departamento de Izabal ante el Organismo Legislativo.

Ataque bajo investigación

De acuerdo con información compartida sobre este caso, sujetos desconocidos llegaron a la residencia donde permanecían la mujer y su nieto y dispararon en varias ocasiones. Después, huyeron del lugar.

El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, dio a conocer que nombrarán un equipo para dar seguimiento a este crimen con el fin de que la investigación sea más objetiva.

"En relación a este caso que se dio hoy, personalmente yo me hare cargo, para tener una postura e hipótesis y dar con los responsables", expresó.

Vehículo donde viajaba el diputado fue atacado a balazos

El 12 de agosto del presente año, el vehículo en el que viajaba el diputado Juan Ramón Rivas García, de la bancada Vamos, fue atacado a balazos por desconocidos en la 1ª calle y 11 avenida de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

Según el reporte, a eso de las 02:00 de la madrugada, los Bomberos Voluntarios recibieron alertas a través de su centro de llamadas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato coordinaron el traslado de unidades de emergencia.

Del incidente una persona con varias heridas provocadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, socorristas le brindaron asistencia y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del hospital General San Juan de Dios, donde murió a su ingreso. La víctima se desempeñaba como guardaespaldas del parlamentario.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabalt
Nacionales

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabal

12:57 PM, Nov 19
Carlos Ruiz tiene ilusión de llegar a la Federación de Futbolt
Deportes

Carlos Ruiz "tiene ilusión" de llegar a la Federación de Futbol

01:30 PM, Nov 19
Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludest
Nacionales

Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludes

11:59 AM, Nov 19
Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminart
Farándula

Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminar

12:44 PM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#liganacionalJuegos Centroamericanos#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos