Investigan ataque con machete a mujer en Petén

El personal del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) implementó este miércoles, 19 de noviembre, un operativo en seguimiento de las investigaciones por un caso de intento de homicidio ocurrido en el departamento de Petén.
Los delegados de la Fiscalía de Distrito de Petén, en coordinación con la Fiscalía Regional IX y acompañamiento de las fuerzas de seguridad, realizan diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en un inmueble del barrio El Pedregal, San Benito, Petén.
"Estas acciones se llevan a cabo en seguimiento a una investigación en curso por el delito de homicidio en grado de tentativa", explicó
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2025, cuando una persona de sexo masculino, sin mediar palabra, agredió con un machete a su víctima mientras esta se encontraba durmiendo.
Casi la mitad de las mujeres en Guatemala han sido víctimas de violencia, según encuesta
Casi la mitad de las mujeres guatemaltecas han sufrido al menos un incidente de violencia en su contra, según una encuesta realizada por el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con el apoyo de México y las Naciones Unidas.
El sondeo, divulgado en 2024 con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, señala que el 48,8 % de las mujeres ha sufrido de un hecho de violencia a lo largo de su vida.
Guatemala cuenta con una población total de 17,8 millones de habitantes, entre ellos 9 millones de mujeres, precisó la misma fuente.
Los datos fueron recabados en la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y se realizó entre el 11 de septiembre y 30 de noviembre de 2023 en 18.120 viviendas de los 22 departamentos (provincias) en los que se divide geográficamente el país.
El informe del INE expone de igual forma que un 34% de mujeres afirmó haber sufrido alguna manifestación de violencia sexual y un 31% ha vivido violencia psicológica.