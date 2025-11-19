 Investigan ataque con machete a mujer en Petén
Nacionales

Investigan intento de homicidio: agresor atacó con machete a mujer mientras dormía

Está en desarrollo un operativo en el departamento de Petén.

Compartir:
Personal fiscal se prepara para implementar operativos en Petén por el caso de intento de homicidio contra una mujer., Ministerio Público
Personal fiscal se prepara para implementar operativos en Petén por el caso de intento de homicidio contra una mujer. / FOTO: Ministerio Público

El personal del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) implementó este miércoles, 19 de noviembre, un operativo en seguimiento de las investigaciones por un caso de intento de homicidio ocurrido en el departamento de Petén.

Los delegados de la Fiscalía de Distrito de Petén, en coordinación con la Fiscalía Regional IX y acompañamiento de las fuerzas de seguridad, realizan diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en un inmueble del barrio El Pedregal, San Benito, Petén.

"Estas acciones se llevan a cabo en seguimiento a una investigación en curso por el delito de homicidio en grado de tentativa", explicó

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2025, cuando una persona de sexo masculino, sin mediar palabra, agredió con un machete a su víctima mientras esta se encontraba durmiendo.

* Le puede interesar:

Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurora

La Dirección de Aeronáutica Civil explicó los avances en las mejoras en el sistema de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Casi la mitad de las mujeres en Guatemala han sido víctimas de violencia, según encuesta

Casi la mitad de las mujeres guatemaltecas han sufrido al menos un incidente de violencia en su contra, según una encuesta realizada por el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con el apoyo de México y las Naciones Unidas.

El sondeo, divulgado en 2024 con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, señala que el 48,8 % de las mujeres ha sufrido de un hecho de violencia a lo largo de su vida.

Guatemala cuenta con una población total de 17,8 millones de habitantes, entre ellos 9 millones de mujeres, precisó la misma fuente.

Los datos fueron recabados en la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y se realizó entre el 11 de septiembre y 30 de noviembre de 2023 en 18.120 viviendas de los 22 departamentos (provincias) en los que se divide geográficamente el país.

El informe del INE expone de igual forma que un 34% de mujeres afirmó haber sufrido alguna manifestación de violencia sexual y un 31% ha vivido violencia psicológica.

En Portada

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armadot
Nacionales

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armado

08:53 AM, Nov 19
La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026t
Deportes

La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026

09:45 AM, Nov 19
Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurora

10:18 AM, Nov 19
Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentost
Farándula

Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentos

10:37 AM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosJuegos Centroamericanos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos