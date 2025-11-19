Instalación de torres de enfriamiento en el aeropuerto

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó este miércoles 19 de noviembre que se completó la instalación de la cuarta y última torre de enfriamiento en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), cumpliendo con la planificación técnica de la mejora para el sistema de aire acondicionado.
Según la institución, estos nuevos equipos duplicaran la capacidad de las torres anteriores. Además, se indicó que las mismas ya están listas para iniciar operaciones en los próximos días.
"Esa transición forma parte del proceso integral de modernización del sistema de climatización del aeropuerto, que inició con la colocación de las primeras tres torres nuevas durante las semanas anteriores", dijo Pablo Castillo, portavoz de la DGAC.
Agregó que, con esta cuarta instalación, el AILA fortalece su capacidad para ofrecer aire acondicionado estable y eficiente en todas las áreas habilitadas, brindando una experiencia más cómoda para pasajeros, visitantes y colaboradores.
Este proyecto es desarrollado por la Empresa ECA con el acompañamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
El contrato está para abril del próximo año, pero según la DGAC la empresa prevé concluirlo lo antes posible y se tiene una proyección estimada que este funcionando para diciembre de este año.
Castillo reiteró que este proyecto reafirma el compromiso institucional de mejorar la infraestructura aeroportuaria y asegurar un servicio de calidad acorde a las necesidades actuales del país.
Presentan plan integral para reforzar seguridad en el aeropuerto
La Jefatura de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional La Aurora presentó en agosto pasado un Plan Integral de Seguridad de la Aviación (AVSEC), que busca modernizar y fortalecer las medidas de protección en la principal terminal aérea del país. La propuesta fue expuesta ante autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
El plan plantea reforzar los controles de acceso, mejorar la infraestructura, incrementar la seguridad perimetral y promover la cooperación entre distintas instituciones. Según lo expuesto, las acciones estarán alineadas con estándares internacionales establecidos por organismos de la aviación civil, con el objetivo de garantizar la protección de pasajeros, tripulación y personal administrativo.
Durante la presentación, el jefe de Seguridad Aeroportuaria, Julio Jalles, explicó que el proyecto incluye estrategias operativas y de coordinación para cumplir con las normativas globales del sector. También destacó que la efectividad del plan dependerá de la participación conjunta de las entidades involucradas en la seguridad y el control del aeropuerto.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7