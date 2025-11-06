DGAC: Nuevo sistema de aire acondicionado del aeropuerto estaría funcionando en diciembre

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que durante la madrugada de este jueves 6 de noviembre, concluyó la instalación de tres de cuatro nuevas torres de enfriamiento, como parte del proyecto de modernización del sistema de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Dichas torres según Aeronáutica, duplicaran la capacidad de las torres anteriores, las autoridades agregaron que ya están listas para iniciar operaciones en los próximos días.
Así mismo informaron que ha quedado pendiente la instalación de una de las nuevas torres como medida de transición y que servirá para garantizar que en ningún momento se interrumpa el servicio de aire acondicionado en los espacios clave de la terminal aérea.
Este proyecto es desarrollado por la Empresa ECA con el acompañamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
El contrato está para abril del próximo año, pero según la DGAC la empresa prevé concluirlo lo antes posible y se tiene una proyección estimada que este funcionando para diciembre de este año.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*