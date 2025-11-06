 Salud da a conocer resultado de un caso sospechoso de sarampión
Nacionales

Salud da a conocer resultado de un caso sospechoso de sarampión

El Ministerio de Salud realizó una prueba de laboratorio en una paciente de 2 años, quien presentó síntomas leves.

vacuna sarampiono AILA Emisoras Unidas Guatemala,
vacuna sarampiono AILA Emisoras Unidas Guatemala / FOTO:

La Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo (DEGR), realizó una investigación epidemiológica sobre el resultado positivo de sarampión en una paciente de 2 años, informó este jueves 6 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Salud informó que el caso fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Salud (LNS) con prueba de biología molecular (PCR), por lo que los equipos de respuesta de dicha cartera investigaron y dieron seguimiento al estado de salud de la paciente.

Posteriormente, se determinó que no cumple con la definición clínica de un caso sospechoso de sarampión, ya que la menor presentó síntomas leves (tos seca, congestión nasal y lesiones tipo "mano pie boca"). Además, no presentó los síntomas clásicos de la enfermedad (fiebre, conjuntivitis, exantema maculopapular), detalló el Ministerio de Salud.

Las pruebas de laboratorio mostraron que la paciente ya contaba con una dosis de vacuna contra sarampión, parotiditis y rubéola (SPR).

"Los análisis indican que las defensas del cuerpo de la paciente permitieron que no se desarrollara la enfermedad. La vacunación fue un factor determinante en la protección de la salud de la menor presentando únicamente síntomas leves y evitando complicaciones.", indicó Salud

Como parte de la vigilancia epidemiológica, los equipos del Ministerio de Salud realizaron una búsqueda activa en la comunidad donde reside la paciente, sin encontrar ningún resultado positivo adicional.

Asimismo, se notificó el evento al Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Como parte de los mecanismos de transparencia y cooperación internacional.

El Ministerio de Salud pidió a madres, padres y encargados a vacunar a niñas y niños. "Es vital protegerlos de enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación, cuyo servicio se brinda de manera gratuita.", concluyó dicha cartera. 

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

