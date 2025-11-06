Confirman cargo contra exviceministro de Hospitales

En cumplimiento de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Juzgado Décimo Penal dictó este jueves 6 de noviembre una nueva resolución dentro del caso que se sigue por supuestas anomalías en el manejo de fondos del hospital de Chimaltenango.
Durante la audiencia, el juez Víctor Cruz escuchó los planteamientos de las partes del caso y, tras el análisis correspondiente, emitió un fallo a través del cual se beneficia al exviceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Gerardo Hernández; y al exdirector del referido centro asistencial, Gerardo Fuentes, al no modificarles el delito por el cual ya habían aceptado cargos.
El pasado 1 de octubre, la CC revocó la resolución que benefició a los sindicados con el cambio de delito dentro del caso que se sigue por supuestas anomalías en la compra de equipo para el referido nosocomio.
La CC otorgó el amparo solicitado por la Fiscalía contra la Corrupción y la Procuraduría General de la Nación contra el Juez "A" del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.
En ese sentido, se dejó sin efecto la decisión de Cruz de cambiar los delitos a los implicados en este expediente judicial, ello por considerar que el togado no fundamentó debidamente el cambio de delito de fraude a incumplimiento de deberes.
Fue así que el tribunal constitucional ordenó que Cruz analizara la situación legal de los procesados y emitiera un nuevo fallo, por lo que Hernandez y Fuentes fueron convocados para este día.
La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y duró un poco más de dos horas. Y, aunque este expediente judicial no se encuentra bajo reserva, el juez no permitió que los representantes de los medios de comunicación pudieran ingresar a la sala.
Ambos procesados evitaron dar declaraciones a los periodistas después de que concluyó la audiencia donde se confirmaron los cargos en su contra y se retiraron junto con sus abogados sin ampliar detalles del fallo.
Caso contra el exviceministro
El Ministerio Público (MP) reveló en 2023 un nuevo caso de corrupción que involucra al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionado con irregularidades en la compra de equipo médico para el hospital nacional de Chimaltenango, para ese entonces recién inaugurado.
El fiscal de Sección de la Fiscalía contra la Corrupción, Raúl Figueroa, explicó que las alarmas con respecto a las posibles anomalías en las adquisiciones para el referido centro asistencial se encendieron luego de que, entre otros aspectos, se observó que se hicieron múltiples compras fraccionadas.
"Se realizaron un aproximado de 772 compras directas sin hacer la licitación debida. Y no solo estas compras, sino también se realizaron otros eventos para equipar dicho hospital, que actualmente no está equipado en su totalidad", dijo en su momento.
Añadió que otra peculiaridad del caso es que todas estas negociaciones se hicieron con una misma empresa, sin que esta fuera proveedora del Estado como tal. Además, se constató que esta compañía no tenía una facilidad de venta de tanto producto.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.