Guatemala registra cuatro fallecidos y casi 1.500 damnificados por el frío

Las autoridades de protección civil informaron este miércoles que la época fría de 2025, que comenzó a inicios de noviembre, deja ya cuatro fallecidos y casi 1.500 damnificados en Guatemala.
Las bajas temperaturas, algunas de las cuales han estado acompañadas de fuertes lluvias y vientos tanto en la capital como en el interior del país, persistirán en las próximas horas, según los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El ente científico prevé que Guatemala sea afectada en esta temporada por al menos 16 frentes fríos, los cuales se prolongarán hasta febrero del próximo año.
Según el informe divulgado este miércoles por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la época fría ha dejado hasta ahora cuatro muertos, 1.493 damnificados y 7.830 afectados, de los cuales solo 18 se encuentran en albergues.
Una portavoz de la institución explicó a EFE que la temporada de lluvias de 2025 aún continúa en el país y se espera que concluya a finales de este mes.