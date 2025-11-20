 Homicidios en Guatemala: aumento del 9.4% en 2025
Nacionales

Homicidios en Guatemala aumentaron el 9.4 %, según informe

De acuerdo con el CIEN, solo durante octubre se reportaron 233 homicidios en el país.

Compartir:
Fotografía de archivo, tomada el pasado 15 de abril, de una patrulla de la Policía de Guatemala, a la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en la capital gutaemalteca, EFE
Fotografía de archivo, tomada el pasado 15 de abril, de una patrulla de la Policía de Guatemala, a la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en la capital gutaemalteca / FOTO: EFE

Los homicidios en Guatemala aumentaron el 9,4 % en los primeros diez meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe divulgado este jueves por una organización no gubernamental.

Un estudio sobre la seguridad en el país centroamericano, presentado -en rueda de prensa- por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), detalla que entre enero y octubre de este año se perpetraron 2.630 homicidios.

La cifra, según explicó el investigador de la institución Bismark Pineda, supone un incremento de 227 casos respecto a las 2.403 muertes violentas reportadas en el mismo lapso de 2024.

Solo durante octubre se reportaron 233 homicidios en Guatemala, entre ellos 39 mujeres y doce menores de edad, detalló el experto.

Pineda resaltó que "preocupa" el aumento de la violencia contra la mujer, ya que la cifra de víctimas femeninas se duplicó en el último mes, al pasar de diecinueve casos en septiembre a 39 en octubre.

No obstante, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes descendió levemente en el último bimestre, al pasar de 17,7 en agosto a 17,1 en octubre, matizó el investigador.

Lugares con mayoría de crímenes

De acuerdo con el informe del CIEN y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), entidades que integran la Coalición por la Seguridad Ciudadana, un 20% de los crímenes a nivel nacional ocurren en el departamento de Guatemala, que incluye a la capital.

De los 22 departamentos en los que se divide el país, el de Guatemala (ubicado en el centro) es el que registró la mayor cantidad de homicidios, con 1.289 casos del total acumulado hasta octubre.

El año pasado, la nación centroamericana cerró con 2.869 homicidios, lo que representó una reducción de un 3 %, en comparación con los 2.944 asesinatos cometidos en 2023.

En Portada

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso Asalto al Ministerio de Saludt
Nacionales

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso "Asalto al Ministerio de Salud"

09:57 AM, Nov 20
Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económicot
Deportes

Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económico

09:26 AM, Nov 20
Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapazt
Nacionales

Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz

08:09 AM, Nov 20
Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleut
Nacionales

Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleu

08:40 AM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#64VueltaaGuateEE.UU.#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos