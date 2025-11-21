 Accidente en ruta al Atlántico; hay siete heridos
Nacionales

Accidente en ruta al Atlántico: Afectados retornaban de EE. UU. e iban hacia Chiquimula

El microbús en el que viajaban quedó volcado.

Compartir:
El microbús quedó volcado en el Km. 48 de la ruta al Atlántico., Bomberos Municipales Departamentales
El microbús quedó volcado en el Km. 48 de la ruta al Atlántico. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Siete personas, incluido un adolescente, resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este viernes, 21 de noviembre, en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del departamento de El Progreso.

De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, en ese sector quedó volcado un vehículo tipo microbús, por lo que unidades de la institución apoyaron a los tripulantes de la unidad.

"A la llegada de los socorristas del casco rojo les brindaron asistencia a siete personas. Tras ser evaluadas, presentaban golpes leves y crisis nerviosa", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Agregó que, según les explicaron los afectados a los socorristas, todos son originarios de Chiquimula, hacia donde se dirigían después de haber regresado al territorio nacional procedentes de los Estados Unidos.

Atienden a heridos

Las siete personas lesionadas que fueron atendidas en el lugar por los Bomberos Municipales Departamentales fueron identificadas como:

  • Adelio Pascual Ruiz, de 55 años.
  • Rosa Dolores Sacarías Girón, de 45.
  • Marizol Mejía Martínez, de 34.
  • Ebelardo Pérez del Cid, de 20, (piloto).
  • Ana Beli Martínez Pascual, de 18.
  • Edwin Martínez Pascual, de 18.
  • Franklin Adolfo Julián Martínez, de 14.

Posible causa del accidente

De acuerdo con la información compartida por la institución de socorro, las personas afectadas viajaban a bordo del panel con número de placa P574JPH, que habría presentado fallas y esto derivó en el accidente.

"El piloto manifestó que una llanta del lado del piloto le estalló y eso hizo que perdiera el control del volante", explicó el portavoz.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. 

La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.

En Portada

Juzgado notifica motivo de detención a reo recapturado alias Cartoont
Nacionales

Juzgado notifica motivo de detención a reo recapturado alias "Cartoon"

11:07 AM, Nov 21
Hansi Flick sobre entrenar a Messi: Encajaría en cualquier equipot
Deportes

Hansi Flick sobre entrenar a Messi: "Encajaría en cualquier equipo"

08:15 AM, Nov 21
Bomberos trabajan para combatir incendio en zona 7t
Nacionales

Bomberos trabajan para combatir incendio en zona 7

11:16 AM, Nov 21
Delincuentes en moto interceptan a mujeres que acababan de retirar dinero de una herenciat
Viral

Delincuentes en moto interceptan a mujeres que acababan de retirar dinero de una herencia

09:31 AM, Nov 21

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupciónEstados UnidosSeguridadEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos