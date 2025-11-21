Accidente en ruta al Atlántico; hay siete heridos

Siete personas, incluido un adolescente, resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este viernes, 21 de noviembre, en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del departamento de El Progreso.
De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, en ese sector quedó volcado un vehículo tipo microbús, por lo que unidades de la institución apoyaron a los tripulantes de la unidad.
"A la llegada de los socorristas del casco rojo les brindaron asistencia a siete personas. Tras ser evaluadas, presentaban golpes leves y crisis nerviosa", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que, según les explicaron los afectados a los socorristas, todos son originarios de Chiquimula, hacia donde se dirigían después de haber regresado al territorio nacional procedentes de los Estados Unidos.
Atienden a heridos
Las siete personas lesionadas que fueron atendidas en el lugar por los Bomberos Municipales Departamentales fueron identificadas como:
- Adelio Pascual Ruiz, de 55 años.
- Rosa Dolores Sacarías Girón, de 45.
- Marizol Mejía Martínez, de 34.
- Ebelardo Pérez del Cid, de 20, (piloto).
- Ana Beli Martínez Pascual, de 18.
- Edwin Martínez Pascual, de 18.
- Franklin Adolfo Julián Martínez, de 14.
Posible causa del accidente
De acuerdo con la información compartida por la institución de socorro, las personas afectadas viajaban a bordo del panel con número de placa P574JPH, que habría presentado fallas y esto derivó en el accidente.
"El piloto manifestó que una llanta del lado del piloto le estalló y eso hizo que perdiera el control del volante", explicó el portavoz.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.