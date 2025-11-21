 Rechazo en la COP30: Guatemala y 35 países piden claridad en el manejo de combustibles fósiles
Nacionales

Rechazo en la COP30: Guatemala y 35 países piden claridad en el manejo de combustibles fósiles

Estos países remitieron la carta al anfitrión de la cumbre antes de la presentación del borrador, divulgado este viernes, en el que se excluye cualquier referencia al fin de los combustibles fósiles.

Compartir:
Guatemala continua su participa en la 30.ª Conferencia sobre Cambio Climático (COP30)., Ministerio de Ambiente
Guatemala continua su participa en la 30.ª Conferencia sobre Cambio Climático (COP30). / FOTO: Ministerio de Ambiente

Un grupo de 36 países, entre ellos Guatemala, enviaron una carta a la presidencia brasileña de la COP30 advirtiendo que rechazarán la exclusión del documento final de la cumbre, que se pretende votar este viernes, de la propuesta de impulsar una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles.

"No podemos apoyar un resultado que no incluya una hoja de ruta para implementar una transición justa, ordenada y equitativa que nos aleje de los combustibles fósiles", afirma la carta.

El documento está firmado por 36 países, entre ellos siete latinoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá; además de 20 países europeos, como España, Alemania, Francia, Reino Unido; Corea del Sur y varias pequeñas naciones insulares como Islas Marshall, Fiyi.

Estos países remitieron la carta al anfitrión de la cumbre antes de la presentación del borrador, divulgado este viernes, en el que se excluye cualquier referencia al fin de los combustibles fósiles.

La COP28 de Dubái, en 2023, aprobó por primera vez una declaración a favor del fin de los combustibles fósiles y en la presente cumbre, la presidencia brasileña quería avanzar en este compromiso impulsando una hoja de ruta.

Borrador final será sometido a consultas

En la carta se subraya que el mundo espera que esta COP "demuestre continuidad y progreso", por lo que cualquier cosa que no vaya en ese sentido "se consideraría inevitablemente un paso atrás".

Entre otros puntos, critica la falta de medios para implementar las medidas contra la crisis climática, sin los cuales "la ambición seguirá siendo retórica y la implementación se volverá inalcanzable".

Además, estos países expresan su preocupación por "los discursos emergentes que sugieren que los países ambiciosos están ralentizando el progreso".

También, consideran "muy preocupante" la exclusión de una hoja de ruta para abordar la interdependencia entre el clima y la naturaleza, en particular para detener la deforestación.

"El hecho de no reflejar esto indica que ni siquiera se puede llegar a un acuerdo sobre las cuestiones menos controvertidas", afirma el texto.

La presidencia de la COP30 presentó el borrador final a primera hora del viernes y ha anunciado que lo someterá a consultas a lo largo del día, con la intención de llevarlo a votación en la plenaria de clausura de la cumbre climática, prevista para la noche del viernes.

En Portada

Difunden video del escondite de alias Cartoon, quinto reo recapturado tras fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Difunden video del escondite de alias "Cartoon", quinto reo recapturado tras fuga en Fraijanes II

08:10 AM, Nov 21
Costa Rica despide a Miguel Herrera de la Selecciónt
Deportes

Costa Rica despide a Miguel Herrera de la Selección

07:48 AM, Nov 21
Caso Usac: Ramón cadena es ligado a proceso por dos delitost
Nacionales

Caso Usac: Ramón cadena es ligado a proceso por dos delitos

07:21 AM, Nov 21
Juez que renunció a Miss Universo arremete contra Fátima Boscht
Farándula

Juez que renunció a Miss Universo arremete contra Fátima Bosch

08:06 AM, Nov 21

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupciónEstados UnidosSeguridadEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos