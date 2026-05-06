 Nombran a nuevos viceministros de Cultura y Economía
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Nombran a nuevos viceministros de Cultura y Economía

Ivannia Ponce y Emiliano Valdés se sumaron al gabinete encabezad por el presidente Arévalo.

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Ivannia Ponce, viceministra de Economía; y Emiliano Valdés, viceministro de Cultura, se sumaron al gabinete de Arévalo este 6 de mayo de 2026. ,
Ivannia Ponce, viceministra de Economía; y Emiliano Valdés, viceministro de Cultura, se sumaron al gabinete de Arévalo este 6 de mayo de 2026. / FOTO:

El Gobierno de Guatemala confirmó el nombramiento de dos nuevos viceministros en las carteras de Cultura y Deportes y Economía. Los funcionarios se suman al gabinete encabezado por el presidente Bernardo Arévalo a partir de este miércoles, 6 de mayo, según la información oficial.

Inicialmente se anunció que Emiliano Valdés Melendreras fue nombrado como viceministro de Cultura. Además, se compartieron detalles de su experiencia profesional y formación académica, en la que resalta que es curador, investigador y gestor cultural con proyección internacional.

Según se informó, su trayectoria se ha consolidado en el ámbito del arte contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria que vincula arte, diseño, artesanía y comunidades.

"Tiene dos décadas de experiencia, ha desarrollado una práctica curatorial enfocada en la investigación, la producción de conocimiento y la articulación de proyectos que amplían los marcos tradicionales del arte, integrando saberes ancestrales y procesos colaborativos", destacó el organismo en un comunicado.

El Ejecutivo también indicó que el aporte de Valdés es reconocido en el área de la curaduría contemporánea y la gestión cultural, área en la que ha ocupado cargos de liderazgo en instituciones de referencia internacional, entre las que destacó su labor como curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín.

Se detalló, además, que a lo largo de su carrera ha promovido la proyección internacional de la cultura guatemalteca mediante el desarrollo conceptual y curatorial de exposiciones y plataformas de circulación en distintos escenarios globales.

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