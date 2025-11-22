Huehuetenango: Reportan 4 fallecidos por caída de microbús

Bomberos Voluntarios confirmaron que cuatro personas fallecieron luego de que un microbús cayera en un barranco del sector conocido como "La Zeta", de Chiantla, Huehuetenango, durante la mañana de este sábado 22 de noviembre de 2025.
Víctor Gómez, vocero del citado cuerpo de rescate, narró que los rescatistas de la 17 Compañía de Bomberos Voluntarios tuvieron que equiparse con traje especial y herramientas para descender al menos 250 metros y llegar hasta los fallecidos.
En el fondo de la hondonada, los uniformados encontraron cuatro cuerpos en los que no encontraron signos vitales, lamentó Gómez.
El comunicador agregó que en el lugar de la tragedia también trabajaron rescatistas de las compañías de Malacatancito y Aguacatán, bajo las órdenes del comandante Gómez.
El comunicador precisó que, según el diagnóstico de los rescatistas, las cuatro víctimas mortales fallecieron por politraumatismo general. Asimismo, indicó que supieron de la emergencia gracias a que varios vecinos hicieron llamados de auxilio al teléfono 122 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
