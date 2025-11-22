 Huehuetenango: Reportan 4 fallecidos por caída de microbús
Nacionales

FOTOS: Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango

Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de cuatro fallecidos luego de que un microbús cayera en un barranco de Huehuetenango.

Compartir:
La unidad de transporte quedó en el fondo de un barranco de al menos 250 metros de altura., Bomberos Voluntarios.
La unidad de transporte quedó en el fondo de un barranco de al menos 250 metros de altura. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios confirmaron que cuatro personas fallecieron luego de que un microbús cayera en un barranco del sector conocido como "La Zeta", de Chiantla, Huehuetenango, durante la mañana de este sábado 22 de noviembre de 2025.

Víctor Gómez, vocero del citado cuerpo de rescate, narró que los rescatistas de la 17 Compañía de Bomberos Voluntarios tuvieron que equiparse con traje especial y herramientas para descender al menos 250 metros y llegar hasta los fallecidos.

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango | Bomberos Voluntarios

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango / Bomberos Voluntarios

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango | Bomberos Voluntarios

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango / Bomberos Voluntarios

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango | Bomberos Voluntarios

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango / Bomberos Voluntarios

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango | Bomberos Voluntarios

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango / Bomberos Voluntarios

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango | Bomberos Voluntarios

Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango / Bomberos Voluntarios

En el fondo de la hondonada, los uniformados encontraron cuatro cuerpos en los que no encontraron signos vitales, lamentó Gómez.

El comunicador agregó que en el lugar de la tragedia también trabajaron rescatistas de las compañías de Malacatancito y Aguacatán, bajo las órdenes del comandante Gómez.

El comunicador precisó que, según el diagnóstico de los rescatistas, las cuatro víctimas mortales fallecieron por politraumatismo general. Asimismo, indicó que supieron de la emergencia gracias a que varios vecinos hicieron llamados de auxilio al teléfono 122 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Picop queda volcado en el km. 22 de ruta Interamericana

La unidad de transporte de carga permaneció a un costado de la ruta Interamericana, sin causar personas heridas, pero si complicaciones viales.

Fotos de cortesía, por Bomberos Voluntarios.

En Portada

FOTOS: Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenangot
Nacionales

FOTOS: Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango

12:56 PM, Nov 22
Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse, según el Supremot
Internacionales

Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse, según el Supremo

09:56 AM, Nov 22
Amarini Villatoro respalda la continuidad de Luis Fernando Tenat
Deportes

Amarini Villatoro respalda la continuidad de Luis Fernando Tena

12:24 PM, Nov 22
Las condiciones neurodivergentes de Fátima Bosch, Miss Universo 2025t
Farándula

Las condiciones neurodivergentes de Fátima Bosch, Miss Universo 2025

12:28 PM, Nov 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosCorrupciónEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos