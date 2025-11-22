Picop queda volcado en el km. 22 de ruta Interamericana hoy

Bomberos Municipales reportaron que un picop quedó totalmente destruido tras un accidente de tránsito que ocurrió durante la madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025 en el kilómetro 22 de la carretera Interamericana.
Los cuerpos de rescate informaron que, tras evaluar el escenario del accidente del picop, solamente se confirmaron daños materiales. En imágenes, los paramédicos mostraron que la unidad de transporte de carga quedó con las llantas hacia arriba, sobre una cuneta.
El picop, de doble cabina, quedó totalmente destruido, pero no fue necesario realizar traslado de pacientes hacia algún centro asistencial, según la notificación de los rescatistas.
Pese a que se desconocen las causas del accidente en la ruta Interamericana, no se descarta el abuso de la velocidad, porque la unidad quedó con el frente hacia el sentido contrario.
Las imágenes evidenciaron que el picop de color gris, 4x4, se identifica con las placas particulares 414 KNJ. Según las imágenes, el automotor quedó a un costado de la pista que va hacia el occidente del país.