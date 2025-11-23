 PNC captura a dos presuntos coyotes en distintos escenarios
PNC captura a dos presuntos coyotes en distintos escenarios

Las aprehensiones se ejecutaron por tráfico ilícito de personas.

Uno de los presuntos coyotes fue aprehendido en la zona 1 capitalina. , PNC de Guatemala.
Uno de los presuntos coyotes fue aprehendido en la zona 1 capitalina. / FOTO: PNC de Guatemala.

Efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron operativos en distintos lugares del país, para ejecutar dos órdenes de captura en contra de igual número de hombres acusados de ser supuestos coyotes; es decir, traficantes de personas.

En el primer escenario, la PNC describió que detuvo a un sospechoso identificado únicamente como Miguel, de 63 años, por los delitos de asociación ilícita y tráfico ilícitos de personas.

La aprehensión se ejecutó en la 20ª. calle y 10ª. avenida de la zona 1 y según el parte policial, el apresado es requerido por un juzgado de Quetzaltenango, a donde será trasladado para esclarecer su situación penal.

Presuntos coyotes enviados ante la justicia

El segundo presunto coyote fue detenido en la ruta que conduce de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez hacia San Pedro Sacatepéquez. La PNC identificó al capturado únicamente como Samuel, de 28 años.

En este caso, la PNC describió que el único delito por el que se persigue a Samuel es el de tráfico ilícito de personas.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede de justicia más cercana, para resolver su situación legal.

