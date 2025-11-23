Sugieren rutas alternas por desfile hípico en Villa Nueva

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva se desplegaron desde muy temprano en calles y avenidas del centro del municipio, para organizar las rutas que serán utilizadas por el desfile hípico que se desarrolla en el marco de la feria patronal. La vocera de la citada entidad, Dalia Santos, explicó que las primeras medidas para facilitar el paso se realizan en los alrededores del Mercado Concepción, desde donde saldrán las carrozas.
Santos añadió que, para ayudar a los vecinos ajenos a la actividad, los integrantes de la PMT habilitaron un carril reversible en el bulevar Reformadores, zona 4 de Villa Nueva, para facilitar el paso hacia los distintos destinos, durante este domingo 23 de noviembre de 2025.
La comunicadora añadió que, desde la rotonda del Mercado Concepción hasta Reformadores hay varios vehículos de exhibición que son parte del recorrido.
El evento dará inicio a las 10:00 horas de este domingo, según la programación compartida por los organizadores, precisó Santos, por lo que la portavoz pidió a los choferes usar la ruta alterna antes descrita.
Más rutas alternas por desfile hípico
Santos indicó que el recorrido de esta actividad finalizará en la Hacienda San Isidro, cerca del paso a desnivel Enrique Tejada. Entre las rutas alternas, la comunicadora señaló los sectores de Covitigs y la Calle Guillén.
En varias ocasiones, las autoridades del tránsito de este municipio han solicitado la colaboración de los conductores y vecinos, obedeciendo las señales temporales de tránsito y siguiendo las instrucciones de los agentes de la PMT.
Santos mencionó que la PMT que representa también estará trabajando en favor de los vecinos para otras actividades programadas por la celebración de la feria patronal. La comunicadora pidió estar atenta a la información que estarán emitiendo durante esta semana.
