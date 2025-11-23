 Sugieren rutas alternas por desfile hípico en Villa Nueva
Nacionales

Sugieren rutas alternas por desfile hípico en Villa Nueva

La PMT de Villa Nueva aseguró que da asistencia a los conductores y a los organizadores del desfile hípico 2025.

Compartir:
Desde muy temprano, las autoridades habilitaron este reversible en el bulevar Reformadores., Captura de pantalla.
Desde muy temprano, las autoridades habilitaron este reversible en el bulevar Reformadores. / FOTO: Captura de pantalla.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva se desplegaron desde muy temprano en calles y avenidas del centro del municipio, para organizar las rutas que serán utilizadas por el desfile hípico que se desarrolla en el marco de la feria patronal. La vocera de la citada entidad, Dalia Santos, explicó que las primeras medidas para facilitar el paso se realizan en los alrededores del Mercado Concepción, desde donde saldrán las carrozas.

Santos añadió que, para ayudar a los vecinos ajenos a la actividad, los integrantes de la PMT habilitaron un carril reversible en el bulevar Reformadores, zona 4 de Villa Nueva, para facilitar el paso hacia los distintos destinos, durante este domingo 23 de noviembre de 2025.

La comunicadora añadió que, desde la rotonda del Mercado Concepción hasta Reformadores hay varios vehículos de exhibición que son parte del recorrido.

El evento dará inicio a las 10:00 horas de este domingo, según la programación compartida por los organizadores, precisó Santos, por lo que la portavoz pidió a los choferes usar la ruta alterna antes descrita.

Más rutas alternas por desfile hípico

Santos indicó que el recorrido de esta actividad finalizará en la Hacienda San Isidro, cerca del paso a desnivel Enrique Tejada. Entre las rutas alternas, la comunicadora señaló los sectores de Covitigs y la Calle Guillén.

En varias ocasiones, las autoridades del tránsito de este municipio han solicitado la colaboración de los conductores y vecinos, obedeciendo las señales temporales de tránsito y siguiendo las instrucciones de los agentes de la PMT.

Santos mencionó que la PMT que representa también estará trabajando en favor de los vecinos para otras actividades programadas por la celebración de la feria patronal. La comunicadora pidió estar atenta a la información que estarán emitiendo durante esta semana.

En otras noticias: Operativos contra taxis pirata se saldan con una captura

Operativos contra taxis pirata se saldan con una captura

La PNC confirmó la captura de una mujer que viajaba como pasajera en un taxi no autorizado de la colonia El Gallito, zona 3.

En Portada

Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía segurot
Nacionales

Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía seguro

07:18 AM, Nov 23
Belén prepara las celebraciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gazat
Internacionales

Belén prepara las celebraciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gaza

07:28 AM, Nov 23
Nuevo capítulo en la tensión entre Florentino Pérez y Javier Tebast
Deportes

Nuevo capítulo en la tensión entre Florentino Pérez y Javier Tebas

07:42 AM, Nov 23
A punto de caer en plena iglesia: el dramático tropiezo de Deanna Melillo en su bodat
Farándula

A punto de caer en plena iglesia: el dramático tropiezo de Deanna Melillo en su boda

08:12 AM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuate#liganacionalEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos