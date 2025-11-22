 Operativos contra taxis pirata se saldan con una captura
Nacionales

Operativos contra taxis pirata se saldan con una captura

La PNC confirmó la captura de una mujer que viajaba como pasajera en un taxi no autorizado de la colonia El Gallito, zona 3.

La mujer detenida es requerida por la justicia de Sololá., PNC de Guatemala.
La mujer detenida es requerida por la justicia de Sololá. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron operativos de prevención durante la mañana de este sábado 22 de noviembre de 2025 en varios sectores de la Ciudad de Guatemala, haciendo una demostración de sus nuevos autopatrullas. En una de las acciones, que estuvo dirigida contra taxis no autorizados, la PNC confirmó la captura de una mujer que tenía cuentas pendientes con la ley.

Según un reporte policial, la mujer fue detenida en un puesto de registro ubicado en la 13ª calle y 3ª avenida de la zona 3, barrio El Gallito. Asimismo, revelaron que la apresada era requerida por un juzgado de Sololá, por señalamientos del delito de hurto.

Pese a que no identificaron a la detenida, los policías de la comisaría 11 señalaron que la detenida tiene 40 años. La aludida fue llevada a la Torre de Tribunales para resolver su situación legal.

Según la PNC, el despliegue policial se ejecutó en diferentes especialidades, con el apoyo de las nuevas radiopatrullas. Los uniformados declararon que las acciones continúan en las zonas 3, 7, 10, 13, 14, 17 y ruta al Atlántico.

Operativos con perros

En otros puestos de registro, orientados al control de motocicletas, la PNC reportó el servicio de varios binomios K-9 y equipos de Expertaje de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Los agentes caninos participaron en los operativos que se desarrollaron en la entrada a la colonia Bethania, zona 7. La PNC indicó que el trabajo en este punto incluyó procedimientos de inspección minuciosa.

