El equipo de Suárez y Messi logra su ascenso en Uruguay

Deportivo LSM, el proyecto de Luis Suárez y Lionel Messi, obtuvo el ascenso tras coronarse campeón de la Divisional D, logrando su promoción a la tercera categoría del futbol uruguayo.

Leo Messi y Luis Suárez llegando a un partido de la Major League Soccer - Inter Miami
Leo Messi y Luis Suárez llegando a un partido de la Major League Soccer / FOTO: Inter Miami

El Deportivo LSM vivió este fin de semana un capítulo histórico al consagrarse campeón de la Divisional D del fútbol uruguayo y asegurar su ascenso. El equipo, fundado este mismo año por Luis Suárez y Lionel Messi, logró imponerse 2-1 a Liffa en un partido vibrante que resumió el espíritu competitivo del joven club. Pese a marcharse al descanso con el marcador en contra, los dirigidos por el cuerpo técnico alcanzaron una remontada memorable en la segunda mitad.

Santiago Medina y Rodrigo Pastorini fueron los héroes de la jornada al convertir los tantos que sellaron la victoria. Con este triunfo, Deportivo LSM alcanzó los 31 puntos en su decimotercer encuentro del año, una campaña en la que sumó diez victorias, un empate y apenas dos derrotas. Su desempeño constante le permitió dejar atrás a Rincón FC, su rival directo en la lucha por el título, que igualó 0-0 ante Academia FC y perdió así toda posibilidad de pelear por el campeonato.

Luis Suárez y Leo Messi buscan hacer historia en Uruguay

La trascendencia del duelo fue acompañada por una transmisión especial, seguida en un watch party en el que participaron el propio Suárez y el creador de contenido Ibai Llanos. Este tipo de iniciativas refleja la visión moderna del club, que combina la tradición del fútbol uruguayo con estrategias de comunicación pensadas para una audiencia global.

El ascenso del Deportivo LSM representa mucho más que un logro deportivo: simboliza el inicio de un proyecto compartido entre dos de los futbolistas más influyentes de su generación. Desde su anuncio en mayo, tanto Suárez como Messi han destacado que el club nace de su amistad y de la intención de transmitir los valores que marcaron sus inicios profesionales. Este primer título confirma que la idea toma forma dentro y fuera de la cancha, y que el proyecto promete seguir creciendo en las categorías superiores del fútbol uruguayo.

