El equipo de futbol de Ibai Llanos golea 9-0 en su debut

El Ronin FC, el ambicioso proyecto futbolístico impulsado por el streamer Ibai Llanos, irrumpió con fuerza en el mundo del fútbol tradicional este domingo 21 de septiembre de 2025. En su estreno oficial en la Cuarta División Catalana, el equipo se enfrentó al CF Vallirana 'B' en un partido que atrajo no solo a cientos de aficionados en las gradas, sino también a más de 20 mil espectadores en Twitch, donde Ibai narró el encuentro en directo.
El resultado no pudo ser más contundente: una goleada de 9-0 que refleja la calidad del plantel y el entusiasmo de un club nacido de la pasión comunitaria. Desde el pitido inicial, los ronin —como se autodenominan los jugadores, inspirados en los guerreros samuráis sin amo— dominaron el balón con una posesión abrumadora, combinando velocidad por las bandas y precisión en el último pase. Vallirana, un rival modesto pero combativo, resistió lo que pudo en la primera mitad, pero el vendaval ofensivo del equipo de Ibai no dio tregua, sellando un debut que ya genera murmullos de expectación en el fútbol regional.
El equipo de Ibai Llanos golea en su debut
Más allá del resultado, este debut marca el inicio de un periplo desafiante para Ronin FC, que sueña con escalar hasta las élites del fútbol español. Partiendo de la Cuarta Catalana —la octava categoría en la pirámide nacional—, el camino exige paciencia y consistencia. Para ascender a Tercera RFEF (séptima división), bastaría con ganar el grupo regional, ya que el campeón sube directamente. Sin embargo, llegar a Segunda RFEF implicaría superar una fase de promoción contra otros líderes territoriales.
El salto a Primera RFEF (quinta categoría) requeriría repetir la hazaña, con playoffs que filtran a los más fuertes entre los cuatro mejores de cada grupo. Desde allí, el reto se endurece: ascender a la Primera Federación (cuarta nacional) depende de clasificarse entre los dos primeros o ganar una eliminatoria de ascenso, mientras que el sueño de LaLiga Hypermotion (Segunda División) pasa por dominar en la tercera categoría profesional, donde solo los dos campeones y ganadores de playoffs logran el boleto.
El Ronin FC de Ibai no solo goleó en su bautizo, sino que plantó la semilla de un proyecto que fusiona el entretenimiento digital con la esencia del deporte rey. Con una comunidad detrás que multiplica la presión y el apoyo, el equipo bilbaíno —arraigado en Cataluña— tiene ante sí un laberinto de ascensos que podría transformar a un club de streaming en un contendiente de élite.