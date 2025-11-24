Caso Unops: FECI pide ligar a proceso a director de Salud

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó este lunes, 24 de noviembre, que el director administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Edwin Romeo Sicán, sea ligado a proceso penal por su presunta vinculación en el caso "Unops: Corrupción presidencial".
Los representantes del Ministerio Público (MP) presentaron sus argumentos durante la audiencia de primera declaración, que está en desarrollo en el Juzgado Noveno Penal, a cargo del juez Selman Portillo.
Según los fiscales, existen indicios que respaldan el hecho de que Sicán habría realizado acciones de corrupción para desfalcar a la cartera. Supuestamente, habría estado detrás de hechos que se enmarcan dentro de los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.
El ente investigador le aseguró al juez que cuenta con medios de convicción que reflejan que Sicán avaló modificaciones presupuestarias que buscaban proveer de los fondos necesarios para cubrir los costos con los que se comprometió el Estado de Guatemala con la Unops.
Tras analizar los planteamientos de las partes del caso, el juez deberá dar a conocer si corresponde o no el auto de procesamiento y si será enviado o no a prisión preventiva.
Funcionario de Salud niega señalamientos
La semana pasada, el jefe del departamento Administrativo del Ministerio de Salud, Edwin Sicán, brindó su declaración dentro del caso en el que está señalado. Aseguró que él nunca firmó el memorándum con Unops, sino que fue el ministro de Salud.
Asimismo, el funcionario agregó que las acciones de las que le señala el Ministerio Público sí estaban dentro de sus atribuciones.
"Las autoridades superiores decidieron suscribir un memorándum con Unops para el suministro de medicamentos, insumos y equipo para las unidades ejecutoras. Otro de los puntos importantes es que yo no firmé dicho convenio, yo solo soy la parte ejecutora. El memorandum lo firmó la autoridad superior del Ministerio de Salud y los desembolsos se realizaron como calidad de anticipo para que se pudieran adquirir los insumos y poder se entregados a la unidad ejecutora", dijo.
El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7