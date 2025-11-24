 Piloto de camión muere en ataque armado en zona 13
Nacionales

Piloto de camión repartidor muere por ataque armado en zona 13

Los carriles izquierdos están cerrados en el sector.

El hecho ocurrió en la zona 13, con dirección al aeropuerto La Aurora., Bomberos Municipales
El hecho ocurrió en la zona 13, con dirección al aeropuerto La Aurora. / FOTO: Bomberos Municipales

Un hombre murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la madrugada de este lunes 24 de noviembre en la 5ª calle, entre 6ª y 7ª avenidas, zona 13 de la Ciudad de Guatemala. El hecho se registró en el tramo con dirección al Aeropuerto Internacional La Aurora.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron varias alertas donde se les notificaba sobre un hecho de violencia que se había registrado en el sector, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron dentro de la cabina de un camión repartidor de bebidas al piloto, quien tenía heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

"Al evaluar a esta persona se determinó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó un portavoz de la institución.

El fallecido es un hombre de aproximadamente 35 años, quien hasta el momento no ha sido identificado.

Cierre vial

El camión donde viajaba la víctima de este ataque permanece en el carril izquierdo, yendo hacia el aeropuerto. En los alrededores del área se mantiene presencia de unidades de socorro, Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito.

Las fuerzas de seguridad están a la espera de la llegada de los fiscales del Ministerio Público para concretar los procedimientos y gestionar el traslado del cuerpo del piloto hacia la morgue del Instituto de Ciencias Forenses. Mientras tanto, fue asegurado el sector.

Debido a esta situación, se ve impactado el tránsito en ambos sentidos de la ruta, pues los carriles izquierdos están totalmente cerrados mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

* Con información de Jaime Montenegro, Emisoras Unidas 89.7

