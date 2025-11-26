Ocho heridos y un fallecido tras accidentes en Quiché

Ocho personas resultaron heridas y una murió en el marco de dos accidentes de tránsito que se registraron en el kilómetro 104.5 de la ruta Interamericana, jurisdicción del cantón Agua Escondida, Chichicastenango, Quiché, en el área conocida como "La Vuelta".
Los Bomberos Voluntarios informaron que los incidentes ocurrieron con pocas horas de diferencia y tuvieron características similares, pues en ambos casos los vehículos cayeron al fondo del barranco.
En el primero de los hechos, el conductor de un picop perdió el control del volante y se precipitó a la hondonada. Los técnicos en urgencias médicas rescataron a tres personas heridas y confirmaron el fallecimiento de otra más en el lugar.
Hans Lemus, vocero de la institución de socorro, confirmó las identidades de las víctimas:
- Sonia Esperanza Maquen Aquire, de 52 años.
- Antony Josué Chay Maquen, de 19 años.
Ambos fueron ingresados al hospital por politraumatismo. El joven presentaba una fractura en el brazo derecho.
- Juan Manuel Chay, de 64 años, localizado fallecido dentro del vehículo.
Las personas afectadas en este percance les dieron a conocer a los socorristas que eran originarias de Jalapa.