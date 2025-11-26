Presupuesto 2026: Cámara de Industria expresa rechazo

El Congreso de la República aprobó este miércoles el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026. Tras una extensa jornada, la iniciativa fue avalada de "urgencia nacional" con el voto favorable de 139 de los 160 diputados que conforman ese organismo.
El monto total del presupuesto asciende a 163 mil 469 millones de quetzales, lo que supera en un 10.05 % el presupuesto de 148 mil 526 millones de quetzales que el Organismo Legislativo aprobó para el 2025.
Este tema ha generado una serie de pronunciamientos. En el caso del Ejecutivo, fue el presidente Bernardo Arévalo quien se refirió inicialmente el tema y aseguró que se trata de una gran noticias para el pueblo de Guatemala, porque le permitirá al Estado contar con una herramienta para invertir en el bienestar, en el desarrollo desde una perspectiva más inclusiva, de manera transparente y respetuosa de los derechos fundamentales de todas y todas los guatemaltecos.
Se trata de "un hito que nos gratifica, porque nos compromete a esforzarnos aún más para mejorar la vida de todas y todos", agregó el mandatario.
Rechazo del sector industrial
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó su "absoluto rechazo" al presupuesto, al considerarlo "excesivo, insostenible y ajeno a las prioridades reales del país". Aseguró que es "desmedido" y le cuesta 40 mil quetzales a cada familia guatemalteca.
El sector industrial alertó en un pronunciamiento: "Es inaceptable que, mientras el país enfrenta problemas urgentes de seguridad, movilidad, salud y un costo de vida que no deja de subir, el Estado insista en recetar un presupuesto desfinanciado".
Los industriales resaltaron que "los guatemaltecos no deben seguir cargando con un presupuesto que cada año gasta más y entrega menos". Además, advirtieron que "Guatemala no puede permitirse otro año de gasto sin dirección, deuda sin justificación y decisiones que comprometen el futuro de millones de guatemaltecos".
