 Guatemala y Santa Catarina Pinula: Municipios Competitivos
Nacionales

La Ciudad de Guatemala y Santa Catarina Pinula lideran listado de municipios más competitivos

FUNDESA reconoció a las municipalidades que han implementado proyectos que mejoran la competitividad local.

Santa Catarina Pinula destaca por competitividad
Santa Catarina Pinula destaca por competitividad / FOTO: Cortesía

Este miércoles, 26 de noviembre, FUNDESA reconoció a los 10 municipios más competitivos del país en la presentación de resultados del Índice de Competitividad Local 2025. La Ciudad de Guatemala y Santa Catarina Pinula se ubicaron en la cima del listado. 

La Ciudad de Guatemala, que se ubica en la posición número 1, destaca por mejor evolución en los pilares de Adaptación de TIC's, Capacidad de Innovación, Dinamismo de los negocios y Salud.

En la posición 2 del ranking de entre 340 municipios se ubicó Santa Catarina Pinula por la mejor evolución en el pilar de Inversión Productiva.

Los 10 municipios del país que lideran dicho ranking son Guatemala, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa, Mixco, Villa Nueva, San Lucas Sacatepéquez, Fraijanes, Antigua Guatemala, Jocotenango y Villa Canales.

Destacan obras municipales 

El reconocimiento entregado por FUNDESA posiciona a Santa Catarina Pinula como ejemplo en desarrollo municipal, destacando entre los 340 municipios evaluados en el índice nacional de competitividad. El alcalde Sebastián Siero recibió este galardón en representación de una administración que prioriza el bienestar de los vecinos mediante proyectos concretos y transformadores.

La distinción obtenida no es producto del azar, destacó Siero. Santa Catarina Pinula avanza con una serie de obras clave que han elevado la calidad de vida en sus comunidades. Entre los proyectos más reconocidos se encuentran:

  • Nuevo paso a desnivel de Don Justo, que agiliza el tránsito y reduce tiempos de traslado para miles de automovilistas.
  • Academia para motoristas, iniciativa pionera enfocada en la capacitación vial y la seguridad en carreteras, dirigida a quienes optan por la motocicleta como medio de transporte.
  • Nuevas capas de asfalto en distintas carreteras, renovando la infraestructura vial y mejorando la conectividad entre barrios y colonias.
  • Ordenamiento del transporte extraurbano, que ha permitido regular los buses y optimizar los desplazamientos diarios de los habitantes.
  • Inversión en escuelas y pozos, fortaleciendo servicios esenciales como educación y acceso al agua potable.

