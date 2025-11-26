Gobernación busca retomar control de cárceles

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió este miércoles 26 de noviembre a las acciones implementadas durante su primer mes de gestión para poder recuperar el control en las cárceles del país y reiteró su compromiso con continuar en esa ruta para fortalecer la seguridad de los ciudadanos.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el funcionario indicó que se tiene la firme convicción de que cualquier plan de seguridad que se pueda pensar en el país pasa siempre por el tema del control del Sistema Penitenciario.
"De hecho, ya estamos empezando a retomar el control de los centros penales que, de alguna manera, han adolecido de la falta de control producto del hacinamiento de la cantidad de reos que se encuentran dentro de los centros penales, que generan sobrepoblación del casi 340 por ciento", dijo.
En ese sentido, aseguró que se debe buscar la manera de ir controlando el tema del hacinamiento en estos recintos. Indicó que el tema pasa también por muchas herramientas legislativas que se tienen que aprobar para que, de alguna manera, personas que ya hayan cumplido su sentencia puedan salir condicionalmente en libertad, mientras se resuelven temas como, por ejemplo, el pago de la multa, la tramitación ante tribunales de ejecución y más trámites administrativos que se necesitan antes de que una persona deje la prisión.
Villeda dio a conocer que ya ha tenido algunos acercamientos con diputados para que se haga esta discusión en el Congreso de la República y se logre el propósito de reformar algunas leyes que permitan que las personas que ya han finalizado con el cumplimiento de pena de prisión puedan salir lo antes posible e ir "deshacinando" las cárceles.
Fortalecen controles en las cárceles
Villeda indicó que en las últimas semanas se han implementado ciertas acciones como parte del plan de toma de control de los centros penitenciarios. En ese marco, se realizó un allanamiento en el centro penal de Cantel, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, donde aseguró que no se había hecho en los últimos seis años.
Además, dijo que el recién nombrado director del Sistema Penitenciario, Jorge López, ordenó la semana pasada un allanamiento en el Centro de Detención Preventiva para Hombres "Reinstauración Constitucional" Fraijanes, más conocido como "Pavoncito".
El funcionario compartió que él mismo visitó la semana pasada el Centro de Detención Preventiva para Varones ubicado en la zona 18 capitalina, donde se está construyendo en un anexo una nueva cárcel que pretende mejorar las condiciones de seguridad de las personas que vayan a ser recluidas en ese centro penitenciario.
Finalmente, indicó que de esa manera se irán realizando varias actividades con el objetivo de poner orden y recuperar el control en los recintos de privación de libertad.