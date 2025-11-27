Asalto con pistola de juguete: un detenido y cómplice muerto

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que un presunto asaltante fue capturado y otro murió como resultado de un incidente ocurrido en horas de la noche del pasado miércoles 26 de noviembre en la 8ª avenida y 13 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta de color rojo intentaron despojar de sus pertenencias a una persona utilizando una pistola de juguete para amenazarla.
Al verse en riesgo, la víctima del asalto respondió utilizando un arma de fuego real en defensa propia. Uno de los asaltantes resultó herido y murió durante el proceso de traslado a un centro asistencial.
Mientras tanto, el otro presunto delincuente intentó escapar en el vehículo de dos ruedas. Los agentes de la comisaría 11 le dieron persecución y lograron interceptarlo y reducirlo al orden para que responda ante la justicia.
El sospechoso fue identificado como Brayan Estuardo Curiales, alias "Mister Popo", de 29 años, quien fue trasladado a la Torre de Tribunales, donde fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.