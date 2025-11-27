 Visita pública en CC: Exponen riesgos de criminalización a autoridades indígenas
Nacionales

Visita pública en CC: Exponen riesgos de criminalización a autoridades indígenas

Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán expusieron argumentos sobre la aplicación del delito de terrorismo, regulado en el Código Penal.

Vista pública en Corte de Constitucionalidad promovida por 48 Cantones de Totonicapán., CC
Vista pública en Corte de Constitucionalidad promovida por 48 Cantones de Totonicapán. / FOTO: CC

La Corte de Constitucionalidad (CC) llevó a cabo este jueves, 27 de noviembre, una vista pública promovida por el consejo de alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán contra la frase del artículo 391 del Código Penal, que establece que el delito de terrorismo se aplica contra quien ejecutare actos de violencia.

El tema fue abordado en seguimiento de un planteamiento realizado por las autoridades indígenas luego de que el viceministro de Energía Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ambos exintegrantes de la junta directiva de esa organización ancestral, fueran detenidos hace siete meses señalándolos del referido cargo.

En ese sentido, José Bernabé García Yax, presidente de la junta directiva de alcaldes comunales, dijo que, a su criterio, el derecho penal se ha utilizado de forma indebida para criminalizar a autoridades indígenas.

De la misma manera, Alexander Aizenstatd, abogado de los ponentes, dijo durante su argumentación que no están de acuerdo con el delito de terrorismo y que combatir este asunto es necesario.

Al abogado pidió a los magistrados de la CC que si no se declara con lugar la inconstitucionalidad se emita una sentencia interpretativa donde se diga que los actos de terrorismo van ligados para atentar contra la vida la integridad y la propiedad.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

