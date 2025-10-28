 Iniciativa de ley Pacheco-Chaclán: ¿De qué se trata?
Nacionales

¿De qué se trata la iniciativa de ley por la Libertad y la Democracia Pacheco-Chaclán?

Diputados oficialistas presentaron el proyecto de ley enfocado en hacerle frente a lo que describieron como "criminalización y persecución" contra líderes indígenas.

Los diputados de Semilla presentaron la propuesta de ley Pacheco-Chaclán., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los diputados de Semilla presentaron la propuesta de ley Pacheco-Chaclán. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Una facción de diputados de la bancada Movimiento Semilla presentó la iniciativa de ley por la Libertad y la Democracia Pacheco-Chaclán, en respuesta a la criminalización y persecución que están enfrentando los líderes indígenas que encabezaron las protestas a favor de la democracia en 2023.

