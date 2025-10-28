Iniciativa de ley Pacheco-Chaclán: ¿De qué se trata?

Una facción de diputados de la bancada Movimiento Semilla presentó la iniciativa de ley por la Libertad y la Democracia Pacheco-Chaclán, en respuesta a la criminalización y persecución que están enfrentando los líderes indígenas que encabezaron las protestas a favor de la democracia en 2023.
¿De qué se trata la iniciativa de ley por la Libertad y la Democracia Pacheco-Chaclán?
Diputados oficialistas presentaron el proyecto de ley enfocado en hacerle frente a lo que describieron como "criminalización y persecución" contra líderes indígenas.
- por Nancy Alvarez
- 10:25, Oct 28 2025
