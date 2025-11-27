Ley de Codedes continúa vigente por resolución de la Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió no decretar la suspensión provisional a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Ley de Codedes, por lo que la normativa continúa vigente.
En la resolución de la corte se da audiencia de 15 días a las partes, esto después de que fuera aprobada la Ley en el Legislativo y se presentara acción de inconstitucionalidad por parte de diputados al Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La CC estima que no concurren los supuestos de la normativa legal que fue citada y no se decreto la suspensión provisional de la norma denunciada.
El diputado Raúl Barrera quien presentó la acción en la Corte de Constitucionalidad manifestó: "El país necesita que la Corte de Constitucionalidad proteja el orden constitucional todas las veces y no solo algunas veces. El Decreto 7-2025, impugnado tanto por el Organismo Ejecutivo como por nosotros, diputados de gobierno, produce un serio desorden financiero y presupuestario.", añadió.
"Lo mínimo que esperaríamos es que la sentencia de inconstitucionalidad, que en su momento será definitiva, sea distinta y que el Decreto 7-2025 sea declarado inconstitucional.", indicó.
El Organismo Legislativo publicó el pasado 16 de octubre, en el diario oficial el acuerdo número 06-2025, por medio del cual se decreta la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tras darse por sancionado el Decreto 7-2025.
En este se detalla que resulta indispensable garantizar la continuidad financiera de las asignaciones extraordinarias otorgadas a los Consejos Departamentales de Desarrollo, con el objeto de evitar que numerosos proyectos e infraestructura local queden inconclusos, afectando a las comunidades beneficiarias y perdiéndose la inversión realizada, sin que exista otra fuente de financiamiento para su conclusión.
Agrega que, para lograr una adecuada gestión y ejecución de los recursos públicos, es necesario reformar las leyes pertinentes, a efecto de propiciar el fortalecimiento financiero institucional de los Consejos Departamentales de Desarrollo, así como la continuidad y conclusión de los proyectos de infraestructura.
En ese sentido, el Legislativo decretó la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*