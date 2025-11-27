 Ley de Codedes continúa vigente por resolución de la Corte de Constitucionalidad
Nacionales

Ley de Codedes continúa vigente por resolución de la Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad resolvió no decretar la suspensión provisional a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió no decretar la suspensión provisional a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,  Ley de Codedes, por lo que la normativa continúa vigente. 

En la resolución de la corte se da audiencia de 15 días a las partes, esto después de que fuera aprobada la Ley en el Legislativo y se presentara acción de inconstitucionalidad por parte de diputados al Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La CC estima que no concurren los supuestos de la normativa legal que fue citada y no se decreto la suspensión provisional de la norma denunciada.

El diputado Raúl Barrera quien presentó la acción en la Corte de Constitucionalidad manifestó: "El país necesita que la Corte de Constitucionalidad proteja el orden constitucional todas las veces y no solo algunas veces.  El Decreto 7-2025, impugnado tanto por el Organismo Ejecutivo como por nosotros, diputados de gobierno, produce un serio desorden financiero y presupuestario.", añadió. 

"Lo mínimo que esperaríamos es que la sentencia de inconstitucionalidad, que en su momento será definitiva, sea distinta y que el Decreto 7-2025 sea declarado inconstitucional.", indicó. 

El Organismo Legislativo publicó el pasado 16 de octubre, en el diario oficial el acuerdo número 06-2025, por medio del cual se decreta la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tras darse por sancionado el Decreto 7-2025.

En este se detalla que resulta indispensable garantizar la continuidad financiera de las asignaciones extraordinarias otorgadas a los Consejos Departamentales de Desarrollo, con el objeto de evitar que numerosos proyectos e infraestructura local queden inconclusos, afectando a las comunidades beneficiarias y perdiéndose la inversión realizada, sin que exista otra fuente de financiamiento para su conclusión.

Agrega que, para lograr una adecuada gestión y ejecución de los recursos públicos, es necesario reformar las leyes pertinentes, a efecto de propiciar el fortalecimiento financiero institucional de los Consejos Departamentales de Desarrollo, así como la continuidad y conclusión de los proyectos de infraestructura.

En ese sentido, el Legislativo decretó la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

Temas

Guatemala
