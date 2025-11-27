 Cámara del Agro se pronuncia en contra del presupuesto 2026
El Presupuesto aprobado por el Congreso de la República asciende a Q163 mil 469 millones 328 mil 657.

Sesión en el Congreso donde se aprobó el Presupuesto 2026., Organismo Legislativo
Sesión en el Congreso donde se aprobó el Presupuesto 2026. / FOTO: Organismo Legislativo

La Cámara del Agro de Guatemala (CAMAGRO) expresó este jueves 27 de noviembre, su profunda preocupación y rechazo por la aprobación del Presupuesto 2026.

Dicha Cámara indicó que el presupuesto fue elaborado bajo las mismas prácticas opacas del pasado, donde prevalecieron intereses políticos y electorales por encima de la transparencia y la responsabilidad fiscal.

"Aprobar un presupuesto opaco en un año preelectoral incentiva programas clientelares, debilita los controles del gasto público y deteriora la calidad de la democracia, al reducir la confianza ciudadana y abrir espacios a la discrecionalidad en el uso de los recursos.", indica la Cámara del Agro. 

La Cámara del Agro hizo un llamado a garantizar mayor fiscalización, disciplina presupuestaria y decisiones basadas en criterios técnicos, que fortalezcan la institucionalidad económica y aseguren un uso responsable de los recursos públicos.

Con 139 votos a favor, el Congreso de la República aprobó el pasado miércoles, 26 de noviembre, el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual asciende a Q163 mil 469 millones 328 mil 657.

La sesión plenaria en la que se conoció este y otros temas se inició en horas de la tarde del martes y se extendió hasta el miércoles. Fue aproximadamente a las 04:00 horas que se llegó a la aprobación en único debate y de urgencia nacional de la iniciativa 6625, que contenía el presupuesto.

La jornada duró 13 horas y en el marco de la misma también fueron aprobados siete decretos que, según el Legislativo, van enfocados en buscar el beneficio de los guatemaltecos, pues avalan la obtención de préstamos para asignar fondos a diferentes rubros.

Conforman Comisión Permanente del Congreso para segundo período extraordinario

La junta directiva del Legislativo también definió la celebración de las dos primeras sesiones extraordinarias para la próxima semana.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

