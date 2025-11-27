Implementan operativo de control e identificación en Preventivo de zona 18

Agentes del Sistema Penitenciario, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional Civil, llevan a cabo este jueves 27 de noviembre un operativo de seguridad y control en el sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Varones, ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Según detalló el Ministerio de Gobernación, el objetivo de esta acción es verificar e identificar a privados de libertad pertenecientes a la estructura de la pandilla del Barrio 18 que están recluidos en ese recinto por estar señalados de diferentes delitos.
El despliegue de seguridad involucra a más de mil agentes penitenciarios y policiales, así como elementos unidades tácticas y personal de inspectoría.
"Al momento se realiza la identificación de cada uno de los privados de libertad del Barrio 18, para asegurar que no existan inconsistencias", indicó la cartera.
Añadió que el operativo se desarrolla bajo estricta supervisión institucional y con presencia de observadores para garantizar la transparencia del proceso de identificación y control penitenciario.