Willson García, reinstalado como director del Insivumeh

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer que, en cumplimiento a una sentencia judicial, fue reinstalado Willson Wyller García Morales como director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
De acuerdo con la cartera, la resolución judicial fue declarada con lugar por el Juzgado de Primera Instancia y confirmada por la Sala respectiva. En esta se especifica la reinstalación de García, quien ejerció como titular del ente científico durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
Se indicó que, a pesar de la acción constitucional de amparo promovida por el Estado de Guatemala y el CIV, la resolución se encuentra firme y con plazo de cumplimiento establecido.
"En virtud de lo anterior, y atendiendo al principio de supremacía de la ley y al deber de acatamiento de las resoluciones judiciales, el Ministro de Comunicaciones ha instruido ejecutar la reinstalación conforme lo ordenado por la autoridad judicial", detalló el CIV en un comunicado.
La institución también reiteró su respeto al Estado de derecho y decisiones de los tribunales en el marco de la prestación del servicio público.
Cambios en dirección del Insivumeh
Las autoridades de la cartera de Comunicaciones confirmaron que Willson Wyller García fue reinstalado en el renglón 011 en el puesto que ejerció en años anteriores, es decir, a cargo de la dirección general del Insivumeh. Mientras tanto, quien estaba fungiendo en el cargo, Edwin Rojas quedó destituido-
La entidad reiteró que se está atendiendo el principio de supremacía de la ley al acatar la resolución judicial.
* Le puede interesar:
Cobrará salarios y prestaciones no pagadas
El fallo emitido en este caso establece que García debe ser reinstalado como director y esto incluye que se le paguen los salarios y prestaciones pendientes.
Por ahora, no se ha dado a conocer por parte de las autoridades el monto exacto, solo se sabe que sería lo correspondiente a aproximadamente tres años en los que quedó fuera de funciones.
* Con información de Karla Marroquín y Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7