 Willson García, reinstalado como director del Insivumeh
Nacionales

Willson García es reinstalado como director del Insivumeh por orden judicial

La cartera de Comunicaciones informó sobre el regreso del exfuncionario del Gobierno de Giammattei a esa institución, en cumplimiento del fallo.

Compartir:
El director del Insivumeh, Wilson García. Foto: Insivumeh
El director del Insivumeh, Wilson García. / FOTO: archivo: Insivumeh

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer que, en cumplimiento a una sentencia judicial, fue reinstalado Willson Wyller García Morales como director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

De acuerdo con la cartera, la resolución judicial fue declarada con lugar por el Juzgado de Primera Instancia y confirmada por la Sala respectiva. En esta se especifica la reinstalación de García, quien ejerció como titular del ente científico durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

Se indicó que, a pesar de la acción constitucional de amparo promovida por el Estado de Guatemala y el CIV, la resolución se encuentra firme y con plazo de cumplimiento establecido.

"En virtud de lo anterior, y atendiendo al principio de supremacía de la ley y al deber de acatamiento de las resoluciones judiciales, el Ministro de Comunicaciones ha instruido ejecutar la reinstalación conforme lo ordenado por la autoridad judicial", detalló el CIV en un comunicado.

La institución también reiteró su respeto al Estado de derecho y decisiones de los tribunales en el marco de la prestación del servicio público.

Cambios en dirección del Insivumeh

Las autoridades de la cartera de Comunicaciones confirmaron que Willson Wyller García fue reinstalado en el renglón 011 en el puesto que ejerció en años anteriores, es decir, a cargo de la dirección general del Insivumeh.  Mientras tanto, quien estaba fungiendo en el cargo, Edwin Rojas quedó destituido-

La entidad reiteró que se está atendiendo el principio de supremacía de la ley al acatar la resolución judicial.

* Le puede interesar:

Implementan operativo de control e identificación en Preventivo de zona 18

Se está identificando a todos los privados de libertad, integrantes del Barrio 18, como parte de un proceso de registro y actualización de información penitenciaria.

Cobrará salarios y prestaciones no pagadas

El fallo emitido en este caso establece que García debe ser reinstalado como director y esto incluye que se le paguen los salarios y prestaciones pendientes.

Por ahora, no se ha dado a conocer por parte de las autoridades el monto exacto, solo se sabe que sería lo correspondiente a aproximadamente tres años en los que quedó fuera de funciones.

* Con información de Karla Marroquín y Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Implementan operativo de control e identificación en Preventivo de zona 18t
Nacionales

Implementan operativo de control e identificación en Preventivo de zona 18

09:30 AM, Nov 27
Amarini Villatoro compara a Xelajú con el Liverpool por el apoyo de su aficiónt
Deportes

Amarini Villatoro compara a Xelajú con el Liverpool por el apoyo de su afición

10:09 AM, Nov 27
Willson García es reinstalado como director del Insivumeh por orden judicialt
Nacionales

Willson García es reinstalado como director del Insivumeh por orden judicial

10:41 AM, Nov 27
Banda de robabaterías queda expuesta en grabación difundida por la PMTt
Nacionales

Banda de robabaterías queda expuesta en grabación difundida por la PMT

09:25 AM, Nov 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoCorrupciónEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos