 Salud registra casi 50 muertes de menores por desnutrición aguda
Nacionales

Salud registra casi 50 muertes de menores por desnutrición aguda

Además, otros 62 casos se encuentran bajo investigación.

Compartir:
maria-raquel-reportaje-de-desnutricion-y-pobreza-22.jpg,
maria-raquel-reportaje-de-desnutricion-y-pobreza-22.jpg / FOTO:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este viernes, 28 de noviembre, los detalles con respecto a los casos de desnutrición aguda atendidos a nivel nacional durante el 2025 y la cantidad de fallecimientos que se han dado como consecuencia de esta condición en niños.

De acuerdo con la información compartida por la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo Casos de la referida cartera, desde el 1 de enero hasta el 22 de noviembre se registraron 49 casos de mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años en el país. Además, otros 62 casos se encuentran bajo investigación.

Según los datos, los departamentos con mayor incidencia de mortalidad por desnutrición aguda han sido:

  • Huehuetenango - 8 casos.
  • Alta Verapaz - 7 casos.
  • San Marcos - 7 casos.
  • Escuintla - 4 casos.
  • Retalhuleu - 3 casos.

El MSPAS indicó que 38 de los casos confirmados de mortalidad por desnutrición aguda ocurrieron en hospitales públicos, nueve en el domicilio de los menores y dos se reportaron en la vía pública.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Mujer acepta reintegrar dinero por boletos no entregados para concierto de Arjonat
Nacionales

Mujer acepta reintegrar dinero por boletos no entregados para concierto de Arjona

11:06 AM, Nov 28
Este sábado se disputará la final de la Copa Libertadores 2025t
Deportes

Este sábado se disputará la final de la Copa Libertadores 2025

11:33 AM, Nov 28
Lluvias y descenso leve de temperatura por frente fríot
Nacionales

Lluvias y descenso leve de temperatura por frente frío

08:03 AM, Nov 28
Instituto de la Víctima apelará resolución en el caso de Florecita Cobián contra Pedro Cuevast
Farándula

Instituto de la Víctima apelará resolución en el caso de Florecita Cobián contra Pedro Cuevas

07:53 AM, Nov 28

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadPNCFutbol GuatemaltecoEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos