Salud registra casi 50 muertes de menores por desnutrición aguda

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este viernes, 28 de noviembre, los detalles con respecto a los casos de desnutrición aguda atendidos a nivel nacional durante el 2025 y la cantidad de fallecimientos que se han dado como consecuencia de esta condición en niños.
De acuerdo con la información compartida por la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo Casos de la referida cartera, desde el 1 de enero hasta el 22 de noviembre se registraron 49 casos de mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años en el país. Además, otros 62 casos se encuentran bajo investigación.
Según los datos, los departamentos con mayor incidencia de mortalidad por desnutrición aguda han sido:
- Huehuetenango - 8 casos.
- Alta Verapaz - 7 casos.
- San Marcos - 7 casos.
- Escuintla - 4 casos.
- Retalhuleu - 3 casos.
El MSPAS indicó que 38 de los casos confirmados de mortalidad por desnutrición aguda ocurrieron en hospitales públicos, nueve en el domicilio de los menores y dos se reportaron en la vía pública.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7