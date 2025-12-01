 Sida en Guatemala: Diagnóstico tardío preocupa a ONG
Nacionales

SIDA en Guatemala: ONG expresa preocupación por diagnóstico tardío

La Fundación para la Atención Médica del SIDA dio a conocer que, a nivel nacional, el 42% de los casos de VIH son diagnosticados en fase avanzada.

Compartir:
VIH - SIDA
Una estudiante muestra el lazo rojo en solidaridad con los enfermos del sida. / FOTO: EFE

Pese a los avances en la ciencia médica y la tecnología, la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en Guatemala "aún no ha terminado", advirtió a EFE Saúl Paaú, director de la Fundación para la Atención Médica del SIDA (AHF, por sus siglas en inglés) en el país.

Guatemala enfrenta una situación crítica con 47.978 casos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) registrados en 41 años de epidemia, según datos difundidos por AHF en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre.

La organización sin fines de lucro reportó que solo entre enero y agosto de 2025 se diagnosticaron 1.376 nuevos casos de VIH en el país. Un dato alarmante es que el 14,79 % de los diagnósticos en lo que va de 2025 corresponde a jóvenes entre 15 y 19 años.

De acuerdo con Paaú, la principal preocupación en Guatemala es el diagnóstico tardío. A nivel nacional, el 42 % de los casos de VIH son diagnosticados en fase avanzada o en fase SIDA.

Esto implica un desgaste físico, una serie de enfermedades y una gran pérdida económica para las familias y el país, subrayó el director de AHF Guatemala.

En lugares como el departamento de Quiché, una zona de mayoría indígena en el oeste del país, el porcentaje de diagnósticos en fase avanzada asciende al 54 %, según registros de AHF.

Esta disparidad, que evidencia la "nula" o escasa actividad en prevención, educación e información en ciertas comunidades y territorios excluidos, se ve agravada por las barreras económicas y regulatorias, junto con el estigma persistente, que limitan el acceso a los servicios, según Paaú.

Llaman a la prevención en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

Este domingo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA; ONUSIDA insta a seguir el camino de los derechos.

Luces en medio de los desafíos

A pesar de los desafíos, Guatemala ha mostrado avances significativos en el acceso a tratamiento, reconoce la organización, ya que mientras el promedio de cobertura en América Latina es del 72 %, el país centroamericano se sitúa por encima del 95 % de acceso a tratamiento antirretroviral.

Este avance fue posible gracias a que el Estado asumió los procesos de transición tras la salida de cooperaciones, cumpliendo con su mandato legal de garantizar la salud.

Sin embargo, Paaú subraya que se necesita una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y la ciudadanía. El llamado es a una articulación multisectorial que incluya a pueblos indígenas, hombres, mujeres y grupos organizados.

Para alcanzar la meta de poner fin al SIDA para 2030, el Estado debe "colocar recursos económicos para una respuesta eficiente" y liderar con el ejemplo, concluyó Paaú.

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNCDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos