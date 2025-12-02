Cierres por trabajos en paso a desnivel de calzada Roosevelt

Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dieron a conocer que durante la presente semana se estarán implementando cierres viales en la calzada Roosevelt debido a los trabajos que están en desarrollo en el área donde se está construyendo un paso a desnivel.
El Fondo Social de Solidaridad (FSS) informó a los usuarios que se tendrán cierres parciales nocturnos debido a los avances en esta obra que pretende mejorar la movilidad en uno de los corredores más transitados de la Ciudad de Guatemala.
El paso a desnivel es una edificación metropolitana que permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar la fluidez en horas pico. fortalecer la seguridad vial y agilizar el transporte de comercio y servicios.
Sin embargo, tomando en cuenta que continúan las labores en estos días de convivencia familiar y alta afluencia por compras navideñas, se notificó a los guatemaltecos para que tomen en cuenta la situación en el área.
"Estas intervenciones son necesarias para continuar con la ejecución de estructuras en puente 5 y puente 6, por lo que se recomienda planificar con anticipación sus recorridos, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito", expresó la institución.
Detalles de los cierres
- Puente 5 - Tramo con dirección hacia occidente
- Inicio del cierre: martes 2 de diciembre, 21:00 horas
- Apertura: miércoles 3 de diciembre, 04:00 horas
El tránsito será dirigido hacia calzada San Juan, en inmediaciones del semáforo de la 9a. avenida, zona 7, los vehículos podrán reincorporarse nuevamente a la calzada Roosevelt con dirección a occidente.
- Puente 6 - Tramo con dirección hacia occidente
- Inicio del cierre: miércoles 3 de diciembre, 21:00 horas
- Apertura: Jueves 4 de diciembre, 4:00 horas
El flujo vehicular será conducido por calzada Roosevelt hacia el desvío de calzada San Juan, donde más adelante podrán retomar su ruta habitual.
El Fondo Social de Solidaridad recomendó planificar sus viajes con anticipación y respetar las instrucciones del personal de tránsito.