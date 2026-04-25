 El MK Dons de Méndez-Laing logra el ascenso a la League One
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El MK Dons de Méndez-Laing logra el ascenso a la League One

Nathaniel Méndez-Laing brilló con gol incluido en la victoria del MK Dons (3-0) que selló el ascenso a la League One, siendo figura en el partido más importante de la temporada.

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Nathaniel Méndez-Laing anotó en el ascenso del MK Dons a la League One - MK Dons
Nathaniel Méndez-Laing anotó en el ascenso del MK Dons a la League One / FOTO: MK Dons

El Milton Keynes Dons ha firmado una de las historias más destacadas de la temporada al concretar su ascenso a la League One, con un protagonista inesperado pero determinante: Nathaniel Méndez-Laing. Cuestionado al inicio del curso tras su salida del Derby County, muchos interpretaron su llegada como un paso atrás en su carrera. Sin embargo, el proyecto deportivo del club terminó siendo el escenario ideal para que el extremo reivindicara su calidad y experiencia.

La confirmación del ascenso llegó en la jornada 45 de la League Two, cuando el MK Dons se impuso con autoridad 3-0 al Tranmere Rovers. Méndez-Laing abrió el marcador al minuto 18, encarrilando un partido que terminó por sellar el objetivo colectivo. El atacante disputó 72 minutos antes de ser sustituido, dejando una actuación clave en uno de los encuentros más importantes de la temporada. Sus compañeros completaron la tarea con dos goles más que desataron la celebración.

Méndez-Laing cumple su misión

El logro no se limita únicamente al ascenso directo. La derrota del Bromley permitió que el MK Dons también asumiera el liderato de la tabla a falta de una jornada para el cierre del campeonato. De esta manera, el equipo depende de sí mismo para consagrarse campeón de la League Two, lo que coronaría una campaña que pasó de las dudas iniciales a la consolidación de un proyecto competitivo.

En lo individual, Méndez-Laing también envía un mensaje contundente. Tras haber sido relegado de la selección de Guatemala bajo la dirección de Luis Fernando Tena durante el segundo semestre del año pasado, el futbolista ha respondido con rendimiento y liderazgo en el campo.

A sus 34 años, demuestra que la calidad sigue intacta y que su ambición permanece vigente. Aunque su regreso a la Azul y Blanco es incierto, su desempeño reciente deja claro que su deseo de representar al país nunca ha desaparecido.

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Nathaniel Méndez-Laing celebra su gol ante el Bromley - MK Dons

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