Todo listo para los 10K nocturnos de la Ciudad Guatemala

La Municipalidad de Guatemala, a través de la Unidad de Convivencia Social, se alistan para darle vida este sábado 25 de abril de 2026 a una nueva edición de los 10K Ciudad de Guatemala, la competencia pedestre a nivel capitalino más importante de lo que va el año.
Se espera que miles de participantes salgan mañana a las 19:00 horas desde alrededores de la Municipalidad de Guatemala y den su máximo esfuerzo para completar una prueba exigente.
A continuación, te presentamos las recomendaciones que ha proporcionado la organización de los 10K Ciudad de Guatemala para los participantes que darán vida a este evento deportivo de primer nivel.
¿Qué hacer hoy?
- Cenar bien: Algo que ya conozcas y te caiga bien
- Hidratación constante: El agua es tu mejor aliada hoy
- Chequeo de equipo: Deja tu playera, chip y número listos desde esta noche
- Siesta: Prioriza un sueño reparador
Servicios de salud que proporciona la Municipalidad
Se pone a la disposición de los competidores la estación de "Chequeos Médicos de la Dirección de Salud y Bienestar" dentro de la Expo 10K en Forum Majadas.
- La evaluación preventiva incluye: Presión arterial, frecuencia cardíaca, oximetría, temperatura, entre otros.
Sobre los corrales
Para que el inicio de la 10K Ciudad de Guatemala sea fluido y seguro, es vital que se respete el horario de los bloques de salida.
- Revisa tu número
- Ubica tu corral
- Llega con tiempo
- Apertura de los bloques de salida: 16:30 horas
- Cierre de los bloques de salida: 18:45 horas
- Banderazo de salida: 19:00 horas
Recorrido oficial de los 10K Ciudad de Guatemala
Las carreras de la Ciudad de Guatemala
La carrera nocturna de los 10K Ciudad de Guatemala se disputará este sábado 25 de abril de 2026, mientras que la media maratón (21K) y la maratón (42K) se celebrarán el domingo 23 de agosto del mismo año. Esta planificación permitirá a los corredores organizar su preparación con anticipación y elegir la distancia que mejor se adapte a su nivel de experiencia, promoviendo así una participación amplia e inclusiva.
Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la certificación internacional de las rutas de la 21K y la 42K por parte de AIMS y World Athletics. La medición fue realizada por un agrimensor certificado de Nivel A, siguiendo estrictos protocolos técnicos que garantizan la exactitud de las distancias mediante el método de la ruta más corta posible y el uso de bicicleta calibrada con cinta de acero.