PNC recupera celular de turista extrajera hurtado en Antigua Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles con respecto al caso de hurto de un teléfono celular propiedad de una turista extranjera que ocurrió en un sector del municipio de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez.
Según detalló la entidad, el trabajo interinstitucional, la pronta denuncia y acción coordinada y eficaz de los equipos a cargo de la seguridad en esa zona permitieron obtener resultados positivos, así que el aparato fue recuperado.
"Logramos rescatar un celular robado por dos personas que encuentran el celular y sin pensarlo lo toman y lo esconden para intentar robarlo", detalló la PNC.
Agregó que los hechos se registraron en el interior de un restaurante en la ciudad colonial el pasado fin de semana.
Tras percatarse de lo ocurrido, la dueña del celular presionó uno de los botones de acción colocados estratégicamente en esa localidad para solicitar el apoyo de las autoridades.
Los elementos policiales iniciaron con la verificación de las cámaras de videovigilancia y pudieron determinar qué fue lo que ocurrió, así que dieron el seguimiento correspondiente y pudieron ubicar el equipo propiedad de la ciudadana extranjera y devolvérselo.
"Encontraron mi celular que había sido robado. ¡Gracias a la policía de Guatemala!", expresó la turista, según consta en imágenes compartidas por la entidad de seguridad en sus redes sociales, en un video en el que se brindaron detalles de este caso.