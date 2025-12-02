Motorista intenta atropella a adulto mayor en Escuintla

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha desatado indignación entre los usuarios, luego de mostrar el momento exacto en que un motorista, al intentar realizar un "caballito", pierde el control y termina arrollando a un hombre de la tercera edad que estaba parado en la banqueta. El incidente ocurrió en el barrio San Miguel, en Escuintla, y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona.
Las imágenes muestran una calle concurrida, aunque en ese instante no transitaba ningún vehículo. Aun así, el motorista decide aprovechar el espacio para ejecutar la peligrosa maniobra, totalmente prohibida por las normativas de tránsito. En cuestión de segundos, el conductor levanta la llanta delantera, pero pierde estabilidad y el timón se desvía hacia la banqueta.
Incapaz de recuperar el control, embiste violentamente al adulto mayor, quien cae al suelo tras el impacto. El propio motorista también sale expulsado y queda tendido en el pavimento.
Varias personas que se encontraban cerca se aproximan rápidamente para auxiliar a la víctima. Sin embargo, y para sorpresa e indignación de quienes presencian la escena, el responsable del accidente se pone de pie, levanta la motocicleta y huye del lugar sin brindar ayuda ni hacerse responsable de los daños ocasionados.
Se desconoce la identidad de los involucrados
A pesar de que hubo múltiples testigos, nadie logró detener al motorista. Hasta ahora, se desconoce su identidad y tampoco hay información confirmada sobre el estado de salud del adulto mayor atropellado.
Vecinos del área han difundido el video en redes sociales con la intención de que las autoridades de tránsito y la Policía Nacional Civil logren identificar al responsable. Además, señalan que el conductor no portaba casco de seguridad, lo que agrava aún más la imprudencia con la que actuó.
Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.